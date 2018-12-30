Нежелание праздновать Новый год - проблема или норма

Особенности людей могут доставлять им массу проблем или заставлять думать об отличии от окружающий. С детства человек привыкает к тому, что отличия - это плохо. Нужно следовать правилам, стараться понравиться и показать нужную сторону личности, правильные личностные качества, которые понравятся людям вокруг. Маскировка негативных мыслей, уход от их осознания может привести к развитию психических проблем. Нежелание праздновать День рождения или Новый год - не приговор, не повод для нападок или резких слов. Стоит разобраться, почему человек не хочет ничего слышать о новогодней магии, подарках и украшении елки. Может ли это быть связано с проблемами, сидящими внутри?

1. Нет желания говорить об итогах

В конце года нужно заниматься подсчетом выполненных дел и исполненных желаний для возможности и дальше продолжать идти вперед и стараться работать в ускоренном режиме. Отслеживание собственной жизни помогает оптимизировать многие процессы, происходящие в ней. Но если нежелание говорить об итогах связано с плохими событиями, произошедшими в уже уходящем году, или неудачей, которая перевернула жизнь и не позволила устоять в сильной буре, не стоит заставлять человека писать подробный план и заставлять рассказывать об итогах, если видно, что процесс дается ему тяжело. Наступающий год будет легче и радостнее, для этого нужно приложить лишь немного усилий!

2. Остальные празднуют лучше

Постоянное сравнение и желание быть лучше так же имеет основу и растет из детства. В школе ребята начинают сравнивать телефоны, не боятся задеть друг друга и позволяют говорить колкие слова, они могут сказаться на дальнейшем развитии. Нежелание оказаться хуже может быть связано с низкой самооценкой, для которой провал может стать последней точкой, повлияющей на состояние психики. Нужно принять возможность любого празднования и не отказываться от него, если соседи приглашают полгорода и стараются показаться крутыми.

3. Нет подходящей компании

Отсутствие подходящей компании может сыграть решающую роль в праздновании Нового года. Если родители живут далеко, а друзья решили уехать кататься на лыжах или их позвали в другие компании, не стоит расстраиваться и думать о грустной встрече Нового года перед телевизором. Существует прекрасный вариант - можно отправиться на улицу в самый разгар празднования и встретить людей, веселящихся и отдыхающих от повседневной суеты. Празднование на улице может внести в жизнь новые краски и дать возможность познакомиться с новыми и интересными людьми. Для ночной праздничной прогулки лучше выбирать оживленные улицы, которые будут заряжать настроением и помогать избавиться от желания вернуться домой.

4. Нет подходящего настроения

Тяжелый год и рутинная работа могут спокойно стать причиной, по которой у человека нет настроения, позволяющего весело отметить главный зимний праздник. Скопившиеся негативные эмоции, депрессия или нарастающий стресс могут отстранять человека от действительности и делать его замкнутым в собственном мире. При серьезных проблемах нужно обращаться к врачу, а решением остальных можно заняться вместе с близкими, они помогут избавиться от серости и поддержат нужными словами.

Фото: tvoi-noski.ru

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