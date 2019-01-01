История Рождественской ели, рассказанная ею самой

Добрый сказочник Андерсен был на самом деле волшебником. Он видел насквозь души окружающих его людей, как в сказке про голого короля. А еще он умел постигать суть вещей, на первый взгляд, неодушевленных. Ему рассказывали удивительные истории старый дом и уличный фонарь, фарфоровые фигурки трубочиста и пастушки доверяли тайну романтического путешествия по каминной трубе к звездам, а уж деревья поведали сказочнику о судьбах не только старинных семейств, но и целых народов.

Попробуем вслед за Андерсеном прислушаться к истории, которую расскажет нам древесный дух Рождественской ели.

Звезды на еловых ветках

Неподалеку от Альпийских гор, в немецком местечке Тюрингия жил в начале шестнадцатого века Мартин Лютер — немецкий богослов и церковный реформатор, переводчик Библии и философ.

Однажды, незадолго до Рождества, Лютер проходил зимним лесом. Вид ночного звездного неба так заворожил его, что ему казалось, будто звезды осыпали и ветви могучих темных елей. Всю дорогу до дома Лютер представлял ту Святую и прекрасную ночь, в которую родился Христос в далеком Вифлееме. Небо тогда было также усыпано звездами, и на нем явились ангелы, славящие Рождество.

В этот вечер Лютер принес с собой из леса совсем небольшую ель. Он собрал своих домочадцев, они поставили деревце посередине стола и украсили ель свечами, а на верхушке постарались изобразить звезду, напоминающую Вифлеемскую. Скромное торжество в семье немецкого богослова запечатлели разные гравюры того времени.

Сладкое "Рождественское дерево"

Спустя небольшое время, к концу шестнадцатого века, по всей центральной Европе в канун Рождества распространился обычай — ставить на праздничный стол деревце, украшенное сладостями: засахаренными фруктами, орехами и пряниками. Постепенно эта традиция шагнула в северную Европу и добралась к семнадцатому веку до Англии, Дании и Голландии. Здесь украшали уже не только саму ель, но и дом, и ворота, и улицы. Петр Первый, путешествуя по Европе, застал торжественную подготовку к празднику, и был прямо-таки восхищен этой традицией. В силу своей широкой натуры, жадной до впечатлений и новинок, русский царь тотчас же издал указ по возвращении в Россию — украшать дома и ворота хвойными ветвями, и вообще праздновать Новый год со всей просвещенной Европой одновременно.

Но настоящее "елочное" празднование Рождества и Нового года началось в России со времен Николая Первого, в девятнадцатом веке. Прусская принцесса Шарлотта, ставшая супругой русского царя Николая, украшала к Рождеству елку поначалу только в своих покоях, затем нарядную ель ставили в залах дворца, а позже и все придворные переняли красивый обычай.

"Елочное волшебство" стеклодувов

В сказочной Тюрингии, откуда пошел обычай наряжать ель к Рождеству, местные умельцы-стеклодувы придумали изысканные елочные украшения из стекла. И уже к середине восемнадцатого века они выдували из цветного и прозрачного стекла шары, фрукты, ангелочков и птиц. Изделия покрывались тончайшей серебряной или золотой пылью.

Мастерство тюрингских стеклодувов переняли их соседи в Саксонии — на известных фарфоровых заводах Дрездена и Саксонии выпускали не только стеклянные елочные игрушки, но и тисненные из выпуклого картона фигурки, покрытые фольгой или серебряными, золотыми красками. Впоследствии и соседняя Чехия преуспела в производстве стеклянной елочной игрушки. В середине девятнадцатого века традиция встречать зимние праздники у нарядной ели перебралась за океан, в Америку.

В России производство стекла было налажено еще во времена Петра Первого. Сподвижник царя, князь Меньшиков, основал в городе Клин стеклодувный завод, где среди прочего производили и стеклянные елочные украшения. Традиции производства елочной игрушки на заводе не прекращаются уже триста лет. Рядом со старейшим производством расположен и музей елочной игрушки.

Ёлка навсегда

Наступивший двадцатый век вихрем сметал культурные и народные традиции, отменил в ряде стран праздник Рождества и христианскую символику, а вместе с ними и нарядную зимнюю ель.

И все-таки елочное волшебство оказалось сильнее политики, светских рамок и условностей! К середине двадцатого столетия встреча зимнего праздника у нарядной ели стала повсеместной, превратилась в международную культурную традицию. Разнообразие современных елочных игрушек удовлетворит любого покупателя, наверняка утомит бесконечностью выбора.

И четыреста лет назад, и сегодня, сквозь таинство елочной игрушки людям светит далекая Рождественская звезда, обещая в их жизни Чудо.

Фото: yolka56.livejournal.com

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