Как выключить беспокойство по пустякам

Армейский марш сердечных ударов + истерика пищеварительного тракта + ежеминутное штормовое предупреждение на уровне мыслей + сон без сна + удовольствия на уровне похоронной процессии = жизнь без жизни. Это можно исправить.

Введение

Речь в данном случае идет не о фобии (боязни конкретного объекта), а о беспокойстве, возникающем в ситуациях неопределенности, новизны, непривычности. Возникающие при этом мысли, а также ощущения на уровне тела, не способствуют обретению новых впечатлений, расширению горизонтов и повседневному комфорту. Если беспокойство досаждает в течение долгого времени и возникает по многим поводам, то здесь впору задуматься о наличии тревожного расстройства личности. Расстройство формируется при воспитании по типу "гиперопека", а воспитателями выступают тревожные родители. Хорошая новость — характер можно скорректировать. И для этого не обязательно ходить к психологу. Необходимо набраться терпения, взять волю в кулак и начать выполнять представленные ниже действия. Их стоит сочетать с физическими упражнениями, техниками релаксации, общением с позитивными людьми и отказом от вредных привычек.

1. Что мне это даст?

Первым делом стоит подумать о разворачивающихся перспективах в случае освобождения от чрезмерной тревожности. К примеру, можно обрести здоровый сон, энергию (ее можно направить в конструктивное русло), новые знакомства, восстановление комфорта и уюта в семье и т. д. Составленный список дивидендов послужит мощной мотивацией.

2. Инвентаризация

Теперь обратимся к наболевшему и измерим его. Следует включить наблюдательность и выписать тревожные ситуации и расклады, а затем оценить их по десятибалльной шкале. За "0" принимаем спокойствие, а за "10" — взрыв панического ужаса. После этого нужно внимательно приглянуться к зафиксированным опасениям и подвергнуть их сомнению на предмет объективности. Например, если человек переживает по поводу своей профнепригодности, ему стоит вспомнить все ситуации, в которых он "оказался на коне", проанализировать качества сослуживцев, иметь в виду, что дело может быть не в качествах, а в недостатке опыта (дело наживное).

3. Борьба с негативом

У тревожных личностей обычно масса негативных убеждений. Сейчас стоит вытряхнуть мешок наружу: написать все отрицательные утверждения касательно себя и мира. Например: "В жизни нет ничего хорошего", "все люди жестоки и коварны", "все только и ждут твоего провала", "никому нельзя доверять", "нужно все контролировать ", "я ни на что не способен" и т. д.

Напротив них следует написать альтернативные утверждения: "жизнь вполне ничего ", "есть в этом мире и неплохие люди", "люди больше о себе думают, чем о тебе", "я чувствую в некоторых добрую душу", "иногда можно и расслабиться", "у меня есть свои козыри". Позитивные альтернативы нужно ежедневно перечитывать.

4. Набросок

Если при выполнении важного и нужного дела вдруг выползает тревога, нужно взять листок бумаги и инструмент для письма. Далее предстоит изобразить эту тревогу в виде рисунка или наброска как можно конкретнее. Процесс стоит воспринимать, как перетекание жидкости из головы по трубе и на выход на бумагу.

5. В эпицентре

Необходимо составить список тревожных действий, начав с наименее тревожного и заканчивая самым пугающим. Далее самое главное: начать реализовывать эти действия по принципу "от большего к меньшему". Возможно, некоторые действия стоит предварительно "мысленно прокрутить".

Фото: weekevents. ru

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