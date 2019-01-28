Повышаем самооценку - полезные советы

Здоровая самооценка в современном обществе чрезвычайно важна для построения адекватных социальных отношений, нахождения себя в мире и при продвижении по карьерной лестнице. И очень часто наблюдается её недостаток или избыток. Если в последнем случае человек, считающий себя исключительным, этого даже не замечает, и от его отношения страдают разве что окружающие, то в первом несладко приходится самому обладателю низкой самооценки. Неуверенный в своих силах, он постоянно отказывается от дел, с которыми бы легко управился, новых интересных знакомств, путешествий и так далее. При этом свою проблему он зачастую осознает, но всё равно боится не справиться, подставить других и показаться глупым. Как правило, это страхи беспочвенны.

Причина низкой самооценки в большинстве случаев кроется в детстве или при полученном однажды сильном впечатлении, например, когда работу, над которой со всей душой долго и кропотливо трудились, грубо и бесцеремонно раскритиковали. После такого желание заняться чем-либо ещё может надолго, если не навсегда, пропасть.

Многие люди, даже прекрасно зная свои проблемы с самооценкой, ничего не делают, считая, что у них всё равно не получится, и опасаясь перемен. На самом деле, при ответственном подходе это не является слишком сложным занятием, в чём поможет убедиться несколько способов.

1. Понимание себя

Осознание свои мотивов, плюсов и минусов характера, возможностей, мировоззрения помогает если не найти своё место в мире, то задать направление движения к нему и показать, над чем стоит ещё поработать.

2. Сильные стороны

У каждого найдутся положительные качества и дела, в которых они особенно хороши. Составьте подобный список и периодически читайте и дополняйте его. Перечень не должен состоять из одних сверхсложных выдающихся дел, подойдут и самые обычные, вроде поддержания постоянного порядка на столе.

3. Спорт и упражнения

Хорошая физическая форма, вне сомнений, способна повысить самооценку. Но занятия спортом нужны не только ради неё, они ещё и улучшают самочувствие, дисциплинируют и помогают справиться со стрессом.

4. Проявляйте индивидуальность

Прятаться за блеклой, угождающей окружению, маской может и безопасно для их мнения, но делает зависимым от чужого суждения, убивает уникальность личности и заставляет чувствовать себя неуютно в собственном теле. Постепенно человек сам перестает замечать, как его мечты и стремления уходят в небытие, а оценка окружающих принимает первостепенное значение.

5. Не бойтесь изменений

Мир развивается слишком быстро, и навечно застывшие в одном состоянии оказываются к нему малоприспособленными. Желание получать новый опыт и успешно применять его на практике крайне важно для развития и становления личности.

6. Уделяйте себе время

Некоторые напрочь забывают о себе, думая и оказывая помощь только другим людям, считая, что им нужнее. Альтруизм похвальное качество, но и он должен быть в меру, ни в коем случае нельзя игнорировать личные потребности и запускать себя.

7. Занимайтесь подходящим делом

Тратить часы на деятельность, которая плохо получается при всех приложенных усилиях - бесперспективное занятие, и упущенное время можно употребить с большей пользой. Кроме того, очередной провал портит настроение и заставляет терять уверенность в собственных силах. Но это же время, потраченное на то, что действительно хорошо получается, пусть даже это вырезание снежинок, благотворно действует на психику.

Фото: garmoniazhizni.com

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