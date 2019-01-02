Проблема выбора и ее решение

Часто мы сталкиваемся с тем, что сделать выбор очень сложно, даже если он не так и серьезный, мы долго думаем, не решаемся, не рискуем. Есть определенные методы, которые помогут научиться принимать решения быстро. Конечно, можно, как и раньше, записать два варианта - под каждым расставить плюсы и минусы, начать сравнивать, знаменитый способ, но он не так обширен, как некоторые другие.

Многие люди просто опираются на собственную интуицию, на чувства, доверяются себе, иногда это беспроигрышный вариант. Если человек сделал то, чего жаждала душа, он, как правило, потом уже не жалеет о результатах, какими бы они ни были. Так вот, есть еще и такой способ, который подойдет людям, кому интуиция и чувства вообще не свойственны. Итак, есть два варианта - они разные, оба кажутся нам в чем-то правильными, а в чем-то - нет. Это спор внутренний, нужно дать каждому голосу право высказаться. Попытаться поговорить внутри себя - вот, что гарантирует результат, это сложно, но реально. Нужно всего лишь понять, что есть аргументы, а не просто плюсы и минусы. Также в таком диалоге спорят рациональность и эмоциональность, становится понятно, какие аргументы выигрывают и с той, и, с другой стороны. Это и будет разумный выбор - он не в ущерб логике, и не обидит ваших чувств, потому что вы привели аргументы, разобрались.

Есть еще одна методика, еще более действенная и показательная - нужно представить, что вы уже поступили и так, и так. Вы уже приняли оба решения по очереди, теперь есть результаты. Нужно составить конкретные рассказы, подробные, чтобы вы четко понимали, в какой ситуации оказались после того или иного решения. Это прием гeштaльт-тepaпии при котором человек переживает ситуацию буквально, вы погружаетесь глубоко, осознаете все последствия.

Если решение очень важное и вы сильно переживаете, можно взять паузу. Несколько дней ничем не навредят, человек просто остынет и избавится от лишних эмоций, которые затрудняют процесс осознания. Психологи этот тайм-аут называют периодом ассимиляции - время, когда ваше сознание не анализирует, а просто привыкает к наличию вариантов, к обязанности и неотвратимости принятия решения.

Есть, конечно, и другие варианты, вроде того, что можно просто бросить монетку. Но ведь пока она в воздухе, вы уже знаете, на какую сторону надеетесь? Осознание ситуации и диалог - лучший вариант, если решение действительно важное. Визуализация помогает в случаях, если вы реально не знаете, какой вариант отразится благополучнее на вашей жизни и примеряете их, как платье в магазине.

Фото: elfinancierocr.com

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