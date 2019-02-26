Говорить так, чтобы вас не перебивали - полезные советы

Ситуация — рассказываешь историю или делишься впечатлениями, а тебя нагло прерывает другой человек на полуслове и продолжает разговор, не давая договорить. Он может вмешаться, воскликнув, что у него или у его знакомых произошло то же самое, или бесцеремонно сказать, что ваши слова скучная ерунда, а вот у него… И перевести тему в свою сторону.

Столкнуться с таким отношением очень досадно и обидно, и многие покорно обрывают свою речь и начинают внимать собеседнику, чувствуя себя крайне неудовлетворенными диалогом и переживая в глубине души. Когда такое происходит неоднократно, человек со временем всё реже присоединяется к беседам, предпочитая роль слушателя, и считая, что никому не интересны его мысли.

Пресекать попытки оборвать речь и сменить тему стоит сразу же, пока собеседник не приучился к постоянной практике столь некультурного поведения. Единственное исключение, если он прямо сказал, что объект разговора ему неприятен и он не имеет желания о нём говорить. В остальных случаях помогут несколько советов.

1. Паузы в правильном месте

Пауза в конце предложения логично наводит на мысль об окончании повествования и даёт возможность влезть в разговор со своими идеями, даже если сюжет ещё не до конца раскрыт. Если есть необходимость сделать небольшую остановку, делать её следует аккуратно в середине фразы, не раскрывая основную интригу.

2. Увлечённый рассказ

Вести повествование нужно с некоторым оживлением и эмоциональностью, чтобы не дать заскучать от монотонности и медленной речи. В зависимости от тематики диалога и уместности, тон голоса можно слегка повысить и привлечь дополнительное внимание или, наоборот, приглушить, вынуждая прислушаться.

3. Разговор не стоит затягивать

Даже если тема чрезвычайно воодушевляет и о ней можно рассуждать часами, следует учесть и чувства собеседника. Ему это может быть не интересно в той же мере, или он такой тематикой совершенно не увлекается, и слушает лишь из вежливости. Стоит выделить самое главное, о чём хочется рассказать, и опустить ненужные подробности. Если собеседник заинтересуется, о деталях он спросит сам.

4. Позитивный настрой

Время от времени пожаловаться можно. Но сведение всех бесед к жалобам, ругани на всё окружающее и вечный плач о несправедливости жизни, отталкивает и заставляет остальных если не полностью прекратить общение, то хотя бы перевести его на более приятную тематику.

5. Дать знать о неприёмлемости подобного поведения

Если завершить рассказ так и не дают спокойно, следует вежливой фразой попросить больше не перебивать и дать досказать, при этом предложение стоит высказывать твёрдо, в уверенности, что вас беспрекословно послушают, без просительных интонаций. При этом нужно выбрать подходящий момент для высказывания — хорошо, если удастся сделать это сразу, но в большинстве случаев собеседник принимается сам говорить с такой скоростью, что приходится перебивать уже его. Не стоит стесняться, но прерывать в такой ситуации надо, начав с извинения — "Извини, не мог бы ты меня не перебивать?".

Многие люди ведут беседы, постоянно обрывая друг дружку, и эта черта у них с детства. Зачастую своей манеры вести диалог в подобном ключе они не замечают и даже после замечания вскоре вновь возвращаются к привычке, либо вовсе его игнорируют. Если не получается с этим смириться — предстоит долгий путь "перевоспитания".

Фото: baklol. com

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