Дауншифтинг: что это такое?

Большинство людей часто задумываются о том, что в жизни пора что-то менять, например, когда они просыпаются рано утром, чтобы отправиться на работу, которую ненавидят. Кому-то удается навести в жизни порядок, люди бросают то, что им не по душе, ищут правильную дорогу. К сожалению, происходит такое не слишком часто. Если же мы говорим о тех людях, которые сняли удобные костюмы и очень этому рады, то их называют дауншифтерами. Просто однажды человек для себя решил, что для него гораздо важнее, чувствовать себя счастливым, а не то, какую должность он занимает, сколько зарабатывает. Чаще всего они начинают больше времени уделять друзьям, родным и близким, своему любимому занятию.

Дауншифтерами чаще всего называют тех, кто добился каких-то высот в карьере, но ушел. Ушел не потому, что уже слишком много заработал, а из-за того, что в голову закрался интересный вопрос: зачем? Зачем все эти лавры, деньги, пиджак и галстук, если нет счастья? Речь не только о каких-то руководителях фирм, но и о менеджерах, которые много работали каждый день с 9 до 18:00, выходили на работу в выходные, не виделись подолгу со своей семьей, и однажды задали себе этот судьбоносный вопрос. Что было дальше?

После того, как с прошлым покончено, можно заняться собой. Например, уехать на Гоа и открыть ресторанчик, рисовать картины на продажу, ведь давно пропадал талант, в конце концов завести хозяйство, если этого просит душа. Вариантов масса, дауншифтеры просто слушают сердце, которое долго молчала под рубашкой. Есть и другая трактовка «дауншифтера», так часто называют человека, который бросил большой город и перебрался в глушь. Есть для них и другое слово - «ушельцы».

Например, все знают Германа Стерлигова, он жил на Рублевке, но однажды взял и перебрался в Подмосковье, там у него появилась ферма. Вскоре по стране открылись лавки с хлебом, который скандально известны своими доброжелательными табличками при входе. Так вот, это пример дауншифтинга, хотя не совсем понятно, было желание Германа настоящим или он просто «пропиарился». В Москву мужчина все же вернулся, но сказал, что это временно.

Каковы причины дауншифтинга? Их много. От эмоционального выгорания до неправильно выбранной профессии. Все дело в смелости круто поменять свою жизнь. Если смелости хватит, придет счастье, о котором человек всегда мечтал. Конечно, в большинстве случаев люди продолжают ходить на ненавистную работу и лелеять мечты. Главным препятствием на пути к такому освобождению становятся деньги.

Фото: maktaba-amma.com

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