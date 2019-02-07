Уверенность в себе: четыре эффективных приема

Уверенность в себе - это прекрасное качество, которое позволят достигать поставленных целей и производить неизгладимое впечатление на окружающих. Человек, который знает себе цену всегда в центре внимания и всегда знает, чего хочет и как этого достичь. Привлекательная внешность, развитый интеллект и наличие чувства юмора далеко не всегда определяют реальный уровень успешности и уж точно не говорят об истинной уверенности в себе. Часто бывает так, что визуально счастливый и интересный человек мучается комплексами и необоснованными страхами, умело маскируя их обезоруживающей улыбкой. К счастью, все исправимо и со всем можно бороться. Сегодня мы поговорим о том, как выработать неподдельную уверенность в себе и не потерять при этом человечность.

Приемы, позволяющие стать уверенным человеком

1. Безусловная любовь к себе

Любовь к себе - это основа, без которой сложно представить уверенного и успешного человека. Если вы хотите стать именно таким человеком, то вам нужно незамедлительно полюбить себя. Поймите, вы сами являетесь единственным человеком в мире, который был с вами с самого начала и будет до самого конца. Если вы хотите стать поистине счастливой и уверенной в себе женщиной, то вам необходимо принять себя со всеми достоинствами и недостатками. Любите себя любой: толстой, худой, красивой и не очень, умной и глупой, веселой и грустной. Вам необходимо осознать, что вы прекрасны и такой женщины в мире больше не существует, вы - уникальный в своей природе шедевр. Перестаньте завидовать окружающим, сконцентрируйтесь на себе и старайтесь с каждым днем стать еще лучше и полюбить себя еще больше. Лишь познав эту основу, вы сможете достичь уверенности в себе и начать приковывать восхищенные взгляды других людей.

2. Избавление от токсичных людей

В процессе формирования уверенности в себе окружение играет далеко не самую последнюю роль. Если вы часто замечаете, что окружающие давят на вас, навязывают свое мнение, насмехаются или относятся пренебрежительно, то это говорит о том, что этим людям не место рядом с вами. Найдите в себе силы очистить вашу жизнь от токсичных людей, и вы удивитесь, как скоро ваша самооценка начнет расти. Окружайте себя только приятными людьми, общение с которыми приносит вам настоящее удовольствие и не вызывает негативных эмоций.

3. Внимание к собственной внешности

Если вы не хотите стать героиней поговорки «Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, с которой живет», тогда вам нужно начать уделять пристальное внимание собственному внешнему виду. Ухоженные и визуально опрятные люди априори вызывают больше уважения у окружающих. К тому же, достаточно сложно выработать здоровую уверенность в себе, если вы никак не следите за собственной внешностью. Старайтесь регулярно делать маникюр и педикюр, ухаживать за волосами, заниматься спортом и следить за здоровьем. Если вы думаете, что все это требует огромных финансовых вложений, то вы ошибаетесь. Все эти процедуры можно проводить в домашних условиях, используя копеечные средства из аптек и косметических магазинов.

4. Материальная независимость

Обладание собственными денежными средствами напрямую влияет на самооценку. Если вы финансово независимы от других людей, то вы чувствуете определенную свободу действий, которая положительно влияет на ощущение уверенности в себе.

Фото: netkrizisa.ru

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