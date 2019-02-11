Эффект бабочки: что это такое?

Наверное, вы уже не раз слышали об эффекте колибри. Его ещё называют эффектом бабочки, но в чём он заключается? Главный смысл в том, что если какое-то незначительное изменение произошло в системе, то можно ждать каких-то больших последствий в другом месте и в другое время. Начнем с того, что возникать такой феномен способен далеко не в любой системе, а именно в хаотичной. Дело в том, что это часть знаменитой теории хаоса, которая рассказывает нам о том, что все сложные системы абсолютно непредсказуемы, детали таких систем иногда пересекаются, а потом получается что-то очень неожиданное. Название эффекта было дано американским математиком, он же является метеорологом, имя этого ученого Эдвард Лоренц. Специалист был первым, кто в метафоричной форме рассказал, что, если в штате Айова бабочка делает взмах крыльями, это может привести к лавине где-нибудь очень далеко, например, в Индонезии. Вообще это была метафора, связанная с рассказом Рэя Брэдбери под названием "И грянул гром". Именно поэтому название закрепилось, как эффект бабочки.

Психология — это, конечно, интересно, но каждому человеку хочется понять, как эффект бабочки проявляется в обычной жизни. Например, человек, который жил в XX веке, когда-то вывел сорт овощей и фруктов, которые неприхотливы, Норман Болоуг, так его зовут. Так вот, огромное число людей в период ужасного голода выжили в засуху и неурожай, это его заслуга. Понимаете зависимость? Между событиями может пройти очень много лет, они не привязаны к месту, но одно внезапно воздействует на другое.

Интересно то, что эффект бабочки закрепился в кинематографе, его полюбили голливудские режиссеры. Наверное, вы смотрели фильм с Эштоном Катчером, где он постоянно применяет свою память, чтобы совершить путешествие в прошлое. Что он там делает? Меняет определенные события, которые влекут негативные последствия в будущем. Получается, что весь этот фильм рассказывает нам об эффекте бабочки. И, что ещё более символично, даже прокат фильма доказывал эффект бабочки, премьеру постоянно переносили, иногда фильм уступал более кассовым картина, а иногда это случалось по болезни кого-то из актёров. Так что, вы можете вспомнить, когда в жизни встречались с эффектом бабочки, наверняка, это случалось не один раз. А ещё эффект бабочки помогает людям поступать в каких-то ситуациях лучше, ведь очень часто стоит задуматься о том, что ваш поступок сегодня принесет необратимые последствия в будущем. Может и не принесет, но предугадать это невозможно, может быть вы просто не узнаете, какие последствия принес ваш поступок на другом конце Земли. Об этом и говорит эффект бабочки.

Фото: amp. livescience.com

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