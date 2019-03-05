Любой стресс усугубляет депрессию

Когда человек испытывает стресс, его организм пытается использовать в полную силу все ресурсы. Таким образом, вследствие стресса происходит повышение уровня стрессорных гормонов, учащение дыхания, сердцебиения, повышение уровня глюкозы в крови (последнее связано с тем, что все органы получают энергию из этой глюкозы.) Иммунная система также участвует в реакции: так как во время стресса происходит повышение уровня регуляторных белков цитокинов, которые стимулируют воспалительные процессы, иммунитет готовится к тому, что чужеродные опасные вещества проявят себя.

Существует очень много факторов, которые влияют на саму реакцию, а также ее силу и продолжительность. Само собой, наличие любых психических расстройств, в том числе и депрессия, являются одним из немаловажных факторов.

Благодаря исследованию, проведенному на грызунах, удалось узнать некоторые подробности относительно связи стресса и депрессии. Ученые, проводившие исследование, выдвинули предположение о том, что такая связь существует и в организме человека, и указывают на ее наличие биохимические показатели, а именно, уровень в крови глюкозы, холестерина и пр.

Следующее исследование касалось именно людей. Было приглашено тридцать три пациента в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет, которые больны депрессией, однако не имеющие при этом сопутствующих нарушений — гормональных, неврологических, психических. Вместе с этим были приглашены и здоровые люди, их количество составило сорок три человека.

Исследование требовало от приглашенных людей выполнения несложной задачи. А именно, нужно было найти последовательно числа от одного до двадцати пяти, расположенные хаотично в таблице Шульте. Каждый человек производил работу подряд с несколькими таблицами, при этом с каждой следующей таблицей действие требовалось выполнить быстрее. Второй этап эксперимента был связан с тем, что таблицы менялись каждые пятнадцать секунд, и каждый раз нужно было начинать процесс сначала. Оба этапа занимали у каждого человека до двенадцати минут. Всего процесса было достаточно для того, чтобы человек испытал кратковременный стресс, который, однако, не связан непосредственно с травмой пациента.

Забор крови у пациентов произвели как до начала эксперимента, так и после. Кровь больных депрессией отличалась изначально, в ней присутствовало большее количество кортизола, адренокортикотропного гормона и провоспалительных цитокинов. Также во время эксперимента отслеживали изменения в сердечном ритме людей.

Вследствие проведения эксперимента исследователи пришли к следующему убеждению: вследствие стресса в организме людей, страдающих депрессией, произошло повышение уровня глюкозы и воспалительного сигнального белка. Более того, даже спустя час после проведенного эксперимента реакции на вызванный стресс продолжались у людей, страдающих депрессией. Таким образом, стало ясно, что стресс, который является незначительным для здорового человека, имеет более сильное влияние на людей с депрессией.

Фото: interfax.by

Еще по теме:

Депрессия или стресс: есть ли разница?

Как победить стресс? Советы психолога

Ученые РАН выяснили, как депрессия усугубляет стресс



Депрессия: как отличить модную хандру от болезни

Как лечить депрессию у женщин?