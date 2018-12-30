Два типа людей, не желающих признавать ошибки

Отказ от принятия ошибки не может сравниться с остальными чувствами, которые он вызывает у двух типов людей. Человек может стараться включить защитный механизм, закрыться в собственном мире и продолжать отрицать вину. Он в силах противостоять собеседнику или окружающим, уверенным в правдивости доводов про его поведение и неумении согласиться с возникшими проблемами. Суть отрицания собственного промаха или ошибки состоит в невозможности смириться с сделанным выбором, принять исход ситуации, который уже нельзя изменить. Почему люди бояться признаваться в совершении ошибок, и какие два типа людей чаще всего при допуске оплошностей не хотят говорить о своей причастности?

Умение человека принять собственную ошибку, обдумать причины, по которым она была совершена и вынести нужный урок из сложившейся ситуации, ценится безумно дорого. Возможность постоять за собственные слова, старания на пути к цели и нормальная самооценка позволяется открыться и найти силы для обнаружения ошибки. Дорога на пути к главной цели может быть тернистой и сложной, её прохождение не обходится без падений. Психически здоровый человек воспринимает ошибки как шанс стать лучше и научиться не падать при первом дуновении ветра. Может подводить память, забывать важные даты или случайно путаться в голове информация, который скопилось слишком много. Если остановиться на постоянном отрицании совершенных ошибок, то существует два типа людей, не желающих соглашаться с обвинениями в свой адрес.

Здоровая самоуверенность, имеющая нормальную основу и возможности, может помочь в продвижении дел, их решении и стремлении становиться лучше. Завышенная самооценка приводит человека к постоянному отрицанию совершенных промахов. Нет возможностей и мыслей, которые могли указать на то, что человек мог ошибиться или поступить неправильно. Разговоры со стороны воспринимаются как зависть и желание окружающих стать похожими на слишком самоуверенную личность. Отрицание не может помочь двигаться, поэтому люди данного типа зачастую стоят на месте, тешась собственным достоинством. Его цена может быть завышена, но при реальном непонимании всей комичности ситуации человек не в силах признать, что в жизни нужно что-то менять.

Второй тип людей можно назвать психологически неустойчивыми, они не могут осознать наличие проблемы, пока не столкнуться с серьезными последствиями. Нерешительность может проявляться после перенесенных травм, пережитых комплексов и отсутствия должного внимания со стороны окружающих. Проблема может иметь основу, заложенную в детстве. Родители занимались малышом, старались всячески его поддержать и помочь адаптироваться в обществе. Но сильное и резкое желание стало причиной отстраниться от окружающих и остаться в собственном мире, позволяющем защититься от обидных слов и громких заявлений. Подобная ситуация возникает и при совершении ошибки - человек думает, что люди вокруг не смогут принять его промаха, будут смеяться и сильно ударять по и без того низкой самооценке.

Фото: geekmag.fr

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