Предательство - порок человеческого рода

Предательство - это нарушение личной верности или неисполнение долга. Само действие и лицо совершившее предательство осуждается обществом и большинством религий. Предатели стойко ассоциируются с нарушением общественных установок и разрушением человеческого доверия.

Предательство может быть маленьким и большим в зависимости от наносимого вреда: предатель может лишиться доверия человека или намеренно подтолкнуть его к краю. Предательством считаются: супружеская неверность, оставление попавшего в беду друга, государственная измена и нарушение религиозных догм.

Причины предательства:

Нездоровый человеческий эгоизм может послужить рычагом целой вереницы предательств. Из-за сиюминутного желания потешить себя человек может предать чьё-то доверие в любой момент. При этом он может легко упустить из вида те последствия, которые может повлечь его решение.

Слабые люди склонны к предательству в погоне за быстрым решением волнующих их проблем или желаний. Из-за собственных изъянов: слабого характера, отсутствия воли, нравственной нищеты и низкого интеллекта они проще относятся к предательству, которое вредит кому-то, но улучшает их положение.

Человек в неосознанном состоянии может предать кого-то без всякого умысла. Он не понимает и не контролирует совершаемых им действий. Его спонтанное и примитивное поведение выглядит нелогичным и бессмысленным, а под ударом может оказаться кто угодно, если не осознающему себя человеку представится такая возможность. Он от начала и до конца не сможет оценить наносимый предательством ущерб.

Столкнувшись в жизни с предательством, мы учимся жить с мыслью, что это было, избавляемся от излишней доверчивости и лучше присматриваемся к нашим близким. Переводим отношения с предателем на новый уровень и пользуемся полученным опытом. Предательство - это болезненный, но необходимый этап взросления человека.

В отличие от людской глупости предательство даёт совершившему что-то взамен. Не очень умный человек сам пострадает и других утянет за собой. Не стоит трактовать их действия как намеренное зло, а попытаться принять тот факт, что глупость неразрывно связана с ошибками.

Прощать стоит неразумных и неопытных людей. В первую очередь это нужно им самим. Совершённая по незнанию ошибка будет грызть их всю оставшуюся жизнь. Они понимают, что в глазах преданного не останутся прежними, но им важно донести до вас мысль, что жестокий урок усвоен. А вот настоящие подлецы и мерзавцы не заслуживают прощения. Рано или поздно они навредят снова. Отдалитесь от них и никогда не доверяйтесь им вновь. Жить станет легче.

Фото: gefrash.blogspot.com

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