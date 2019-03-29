Вам столько лет, сколько сами себе насчитаете
Удивительное открытие сделали недавно западные ученые, которые пришли к выводу, что фраза «вам столько лет, насколько вы себя чувствуете» - не просто работает, а буквально регулирует человеческую жизнь.
Все люди, наверное, когда-либо задумывались над тем как они себя ощущают в своем реальном возрасте: более молодыми или более старыми. И вот эти субъективные ощущения, как говорят эксперты, оказывают колоссальное влияние на физическое самочувствие и здоровье человека, а также отвечают за его психоэмоциональный фон.
Как отметили ученые, которые и занимались исследованиями, то, насколько мы себя чувствуем - важнее возраста, который у нас есть в реальности.
Чтобы убедиться в этом, психологи рекомендуют провести личный мини-тест: забудьте о том, сколько вам лет и представьте, что не существует паспортов и свидетельств о рождении и можно только самому определить свой собственный возраст по самочувствию. Сколько бы лет вы назвали?
Никто не говорит, что факт даты рождения можно оспорить, но, тем не менее, также фактом, к тому же научно доказанным, является и то, что каждый человек стареет по-разному и каждый ощущает себя старше или младше своих реальных лет.
Сейчас и психологи и ученые бьются над разгадкой такой особенности, поскольку субъективный возраст человека может стать ключевым фактором, чтобы понять, почему некоторые люди расцветают, становясь старше, а другие буквально на глазах старятся.
По словам специалиста из университета Вирджинии Брайана Носека, исходя из того, насколько пожилой человек ощущает свой возраст, зависят и принимаемые им решения, как глобального характера, так и повседневного.
Но самое важное, отмечают исследователи, этот самый субъективный возраст может служить маркером различных изменений в здоровье и даже смерти.
Ученые уже заявили, что планируют провести масштабные исследования в данной области, чтобы понять как при помощи различных факторов формируется индивидуальный опыт старения.
По их словам, это даст возможность для понимания как прожить жизнь счастливее, длительнее, здоровее.
Фото: anotherfinestep.org
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