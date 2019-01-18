Над пропастью во взрослую жизнь: о чем переживают 25-летние?

Считается, что самые сложные этапы жизни человека — подростковый возраст и кризис среднего возраста. Традиционно, переживания, охватывающие 25-летних остаются в тени, а ведь это — переживания о главных аспектах их жизни, приносящие им головную и душевную боль.

Именно в возрасте от 20 до 30 лет люди принимают решение что же делать со своей жизнью. Это — встреча с реальностью, ответы на вопросы "Кто я?", и "Где мое место?". Такой груз ответственности, взваленный на плечи молодому поколению, не может не влиять на их психологическое состояние.

Кризис 25-летних можно переступить, вынеся из него новые жизненные приоритеты и переосмыслив себя. Именно такие сложности заставляют нас обратить внимание на то, что первостепенно нужно устанавливать контакт с самим собой, учиться слушать себя и свои желания.

Именно после двадцати лет у большинства из нас начинается так называемая взрослая жизнь. Мы оканчиваем образование, находим работу, строим отношения, создаем семью и рожаем детей. Однако именно в этом возрасте, по данным многочисленных опросов, люди чувствуют нерешительность, сомневаются в сделанном выборе и чрезмерно боятся ответственности.

"Кризис четверти жизни", а именно такое название дали психологи этому явлению — один из переломных моментов в жизни человека, который часто остается незаметным для окружающих. Обнаружить его у себя достаточно просто: вы впервые задумываетесь о постоянном партнере или о детях, говорите себе, что вы уже не молоды, у вас много непостоянных мест работы, которые нужны только для получения денег, и вдруг вы понимаете, что нужно сконцентрироваться на одной специальности, у вас появляется седина, после окончания престижного вуза вы довольствуетесь временными работами, вы испытываете скуку и на работе, и без нее. Если вы согласились хотя бы с половиной из перечисленного, скорее всего, у вас кризис четверти жизни.

Перед молодыми людьми открыты огромные возможности: они могут сами выбирать, какой будет их жизнь. Будут они работать бухгалтером, или путешествовать по миру, программировать, или солировать в рок-группе. Однако такой выбор непременно давит на психику человека, так как выбрать из множества вариантов нужно только один. Притом подсказки слушать нельзя, и в огромном море чужих мнений и привитых стереотипов нужно услышать себя и принять решение, основывающееся на собственных желаниях. По мнению психологов не стоит оттягивать разлуку с родителями, полагаясь на их помощь в выборе своего дальнейшего жизненного пути. Вспомните ваших знакомых, хотя бы у одного из них точно была ситуация, в которой его дальнейшую судьбу решили родители. Это может обернуться апатией, нежеланием работать или учиться вообще, или отвращением к работе. Если вы работаете только ради денег — задумайтесь о том, что может приносить вам удовольствие. Если вы не хотите строить отношения — не начинайте это делать только потому, что "время пришло". Если вы чувствуете, что хотите поехать путешествовать — собирайте чемодан. Ваша жизнь должна быть только в ваших руках, каким бы богатым не был опыт ваших родителей.

Фото: channeli. ru

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