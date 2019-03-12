Нам довольно часто приходится сталкиваться с неожиданно агрессивным поведением, хамством и грубостью со стороны некоторых людей. Воспитанному человеку в такой ситуации бывает трудно быстро сообразить, как поставить обидчика на место и при этом не опуститься до его уровня.

Никогда не нужно вступать в ожесточенную полемику, спорить, ругаться и что-то доказывать - обидчик, скорее всего, тут же успокоится, выпустив пар, а вы будете испытывать угрызения совести из-за своей несдержанности. Кроме того, настроение будет испорчено, а самочувствие заметно ухудшится.

Психологические приемы для ответа на агрессию

Из таких непредвиденных ситуаций можно выйти намного легче и оказаться в роли победителя, если использовать некоторые психологические приемы.

1. Проявление абсолютного спокойствия.

Есть категории людей, которые испытывают удовольствие после того, как нарушат душевное равновесие другого человека, доведя его до сильной эмоциональной реакции - испортят настроение, доведут до крика, слез и истерики. В итоге нахамивший в силу своей душевной ограниченности чувствует себя безнаказанным лидером среди слабых людей.

Но есть очень простой способ обезоружить «энергетического вампира». Достаточно будет спокойно спросить: «Извините, я прослушал, вы сейчас с кем разговариваете? У вас какие-то проблемы?» Эти слова помогут немного охладить пыл нападающего.

Самое главное в такой ситуации - сохранять абсолютное спокойствие и не реагировать на слова обидчика. По вашей реакции должно стать понятно, что для вас его речь не имеет никакого значения.

2. Перевести агрессию на обидчика.

Ситуацию, когда вас оскорбляют в присутствии посторонних людей, оставлять без ответа нельзя. Ответить обязательно нужно, но при этом вы должны сохранить чувство собственного достоинства.

Выслушав претензии хама, достаточно от души поблагодарить его за потраченное на проведение лекции время, а в конце добавить: «Конечно, я вряд ли сделал бы то же самое для вас, но о ваших проблемах постараюсь в свободное время подумать».

3. Улыбнитесь и отмахнитесь.

Иногда в коллективе попадаются сотрудники, которым нравится периодически оскорбительно задевать своих коллег, говорить колкости, устраивать мелкие гадости, плести интриги.

Достаточно не показывать свою реакцию на такие выпады, а в ответ улыбнуться и продолжать заниматься своими делами. Можно мысленно представить картину - по пустыне идет караван, а рядом с ним лает маленькая собачка, на которую никто не обращает никакого внимания.

Фото: kopuzsesi.wordpress.com

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