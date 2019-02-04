Зачем подростки причиняют себе боль

Около 38% подростков хотя бы раз пытались намеренно причинить себе боль. Осознание этого повергает родителей в ужас, оставляя кучу вопросов, главный из которых: "Почему?".

Возможно, истории, описанные ниже, помогут вам разобраться с причинами подобного поведения у ваших детей.

Мир, который нас пугает

"Я рос в семье, где нельзя было жаловаться от слова совсем. Моим родителям это не нравилось, они не понимали, что своими переживаниями я хотел делиться с ними. Когда я стал подростком, я не мог подобрать правильные слова, чтобы как можно точнее описать свои беспокойства и эмоции, и понять, что же меня тревожит и почему я испытываю боль. Именно в тот момент я начал причинять себе вред, разрезая кожу на руках. Я как бы утешал себя — теперь я знаю, почему мне больно."

Такая проблема возникает у многих подростков. Они не могут разобраться в себе, и не умеют доходчиво объяснять свои эмоции. Из-за этого родители нередко относятся к их словам с недоверием. Мир кажется подросткам враждебным, когда даже собственные родители не в силах тебя поддержать, и остается только бороться с этим путем причинения себе новых страданий, способных вытеснить душевные. Такое поведение не означает, что у подростка проявляются склонности к суициду, напротив, такими действиями он пытается перешагнуть через сложный период в жизни и вернуть себе душевное спокойствие.

Боль как обезболивающее

"Когда погибла моя бабушка, мне было очень больно. Я не спала ночами, потому что плакала от переполнявших меня чувств. Но на мне висела большая ответственность: школьные экзамены, подготовка, помощь маме. Чтобы нормально функционировать, я начала делать небольшие порезы на коже. Это позволяло на время отвлечься от той боли, которую я испытывала."

Действительно, физическая боль на время может приглушить боль душевную, которую держать под контролем всегда намного сложнее. На некоторые обстоятельства подростки повлиять не могут, поэтому влияние на себя и свое тело дает им временное успокоение. К тому же, переключение внимания с внутренних проблем, на внешнее раздражение, позволяет почувствовать себя лучше.

Обратите на меня внимание!

"Моя мама всегда отстранялась от моих разговоров о внутренних переживаниях. Но стоило мне заболеть или пораниться — она окружала меня заботой и вниманием. Я начала причинять своему телу небольшой вред. Так я знаю, что получу от мамы хоть немного внимания."

Когда подросток показывает повреждения, которые он нанес себе сам, он подсознательно требует внимание к повреждениям внутренним — переживаниям, проблемам. Это один из способов заставить родителей не быть равнодушными. Ведь от увиденного они вряд ли смогут отмахнуться.

Конечно, есть еще множество возможных причин подобного поведения, и для того, чтобы разобраться в истинной, нередко приходится связываться со специалистом. Особенно, если помимо причинения себе вреда ребенок начинает плохо учиться, испытывает сонливость, проблемы с приемами пищи и замыкается в себе.

Фото: letidor. ru

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