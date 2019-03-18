Конечно, в мире нашей мечты мы бы работали в окружении исключительно добрых, внимательных и воспитанных людей. С ними было бы легко найти общий язык, прийти к компромиссу, такие люди, безусловно, были бы в восторге от ваших идей и с нетерпением ждали бы новый рабочий день, чтобы вас увидеть.

К сожалению, в реальном мире все немного иначе. Почти у каждого человека на работе есть такой коллега, который, откровенно говоря, выводит из себя своими привычками, скверным характером или внешним видом.

Однако не стоит унывать, и думать о смене работы. Психологи из Стэнфордского университета утверждают, что работа в одной команде с неприятными коллегами может послужить хорошим обогащающим опытом. Чему же вы сможете научиться?

1. Люди абсолютно разные

Сталкиваться лицом к лицу с людьми, которые совершенно на нас непохожи, или имеют другие ценности и взгляды на жизнь - очень полезно. Таких людей мы часто недолюбливаем, не понимаем, не можем найти с ними общий язык. На самом деле важно осознать, что от этого человек не становится плохим. Просто в силу наших отличий мы не можем говорить «на одном языке». Проще говоря, общение с непохожими людьми может подтолкнуть к пониманию, что многие конфликтные ситуации стоит воспринимать спокойно, и стараться не делать поспешных выводов о человеке.

2. Терпимость подталкивает нас к росту

Возможно, прямолинейность вашего коллеги приводит вас в состояние шока, или отрешенное лицо секретаря портит настроение на весь день. С точки зрения эффективности не стоит подбирать сотрудников, основываясь на личной симпатии. В одном коллективе выгоднее всего собрать людей с разными характерами, опытом и взглядами. Это поможет избегать ошибок всей команде, и приведет к более грамотному взаимодействию коллектива.

3. Воспитывайте в себе хорошие качества

Не поддавайтесь на провокации. Не вступайте в споры, навязанные ссоры и не грубите в ответ. Самое лучшее, что вы можете сделать, - проявить сдержанность, профессионализм и оставаться объективным. Вспомните знаменитое высказывание: нас раздражают в окружающих людях черты, которые мы не принимаем в себе.

4. Молчание не всегда ценно

Если вас раздражает что-то в поведении коллеги - просто скажите ему об этом. Не стоит нападать, обвинять его в чем-то, начните разговор вежливо, постарайтесь добъяснить ему причину вашего неудобства. К примеру: «Когда ты перебиваешь меня, я теряю мысль и чувствую, что мое мнение не важно. Не мог бы ты так больше не делать?». Вежливость и тактичность - это основополагающие качества, которые помогают прийти к взаимопониманию.

5. Больше самоанализа

Постарайтесь заглянуть в себя. Научитесь отслеживать свою реакцию, задавайте себе вопросы «Почему это меня так сильно раздражает?», или «Как мне принять это?».

Если после прохождения всех этапов, описанных выше, ваше общение с коллегой наладить не получилось, то попробуйте отстраниться. Хорошим вариантом будет сведение личного контакта к минимуму. С течением времени вы сможете выстроить деловые отношения со всеми коллегами, абстрагируясь от личного отношения к каждому.

Фото: www.aif.ru

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