Независимо от возраста человек может испытывать стеснительность в тех случаях, когда требуется выход из зоны комфорта: выступление на публике или сложный разговор с вышестоящим руководством. Как приобрести уверенность и раз и навсегда распрощаться с застенчивостью?

Проведение ежедневных встреч с партнерами ещё не значит, что человек абсолютно уверенно себя чувствует на этих переговорах. Как показывает практика, к психологам очень часто обращаются с желанием преодолеть свою застенчивость.

Комплексы из детства

Боязнь потерпеть неудачу или почувствовать себя униженным уходит своими корнями в детство. Именно тогда формируется комплекс неуверенности в себе, проявляется неверие в свои силы. Во многом вина за это лежит на взрослых, которые, сами того не замечая, развивают в ребенке такое качество, как стеснительность. Если они постоянно убеждают своё чадо в том, что у него ничего не получится, ребенок начинает верить в собственную незначительность. Ведь авторитет у родителей достаточно высокий, чтобы убедить детей в справедливости своих оценок и суждений. Так и несет человек в себе эти комплексы и, становясь взрослым, сохраняет неуверенность в себе, когда приходится выступать на публику или общаться с незнакомцами.

Пытаясь побороть стеснительность, люди крутят в руках разные предметы, поправляют волосы, краснеют, теряют голос. Им кажется, что они смешны и нелепы. И в конечном счете жизнь проходит, а человек так и не может принять себя таким, как есть, почувствовать в себе силы презентовать себя.

По-хорошему наглые

Наглость не предполагает ущемление прав окружающих, это просто умение открыто заявлять о своих желаниях и предпочтениях. Нет ничего плохого, например, в том, что человек долго примеряет одежду, а потом уходит, ничего не купив. Это абсолютно нормально.

Нужно говорить с незнакомцами

Известный советский физик Лев Ландау очень страдал от застенчивости и разработал собственный метод её преодоления. Ученый начинал разговаривать с незнакомцами, что давалось ему очень нелегко. Так, у очень серьезного прохожего он поинтересовался, зачем тот носит бороду.

Курсы актерского мастерства

Публичные выступления вызывают дискомфорт даже у самых уверенных в себе людей. Для того чтобы преодолеть в себе этот страх, полезно записаться на актерские или ораторские курсы, где учат уверенно говорить, владеть собой и позволяют достаточно раскрепоститься, чтобы не бояться большой аудитории.

Нужно стоять на своем

Даже в мелочах следует отстаивать свою позицию - это придает уверенность. Не стоит соглашаться на перевес в 200 граммов конфет, если запланировано купить только килограмм. Таким образом, можно показать, что окружающие не могут повлиять на ваше мнение и вы его готовы отстаивать.

Другие - такие же, как мы

Стеснительный человек всегда сравнивает себя с другими, находя в них всё больше преимуществ. На самом деле, те, другие, самые обыкновенные люди, которые так же могут испытывать дискомфорт, волноваться, сопереживать. Главное, нужно запомнить, что окружающие не влияют и не зависят от чужого мнения. Так же, как вы.

Фото: style.nv.ua

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