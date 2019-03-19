Как пережить боль от развода

Разрыв или развод - это огромный удар по любому из нас, особенно, если отношения были счастливыми. Пережить такой сложный период жизни тяжело как женщинам, так и мужчинам.

Признайтесь себе в том, что испытываете боль

После расставания нас, обычно, захлестывает буря эмоций: гнев, ненависть, боль, тоска. Все они невероятно сильные и яркие, поэтому большинство из нас стараются уйти от них. Эти эмоции возвращают в момент случившегося, заставляя заново переживать одну и ту же ситуацию.

Однако этот подход является в корне неправильным. Переживая боль утраты заново, нам будет легче принять ситуацию и смириться с произошедшим. Да, жизнь больше не будет такой, как прежде, но ведь она не заканчивается. В будущем нас ждет еще много прекрасных моментов и судьбоносных встреч.

«Подвешенное» состояние

Боль от потери любимого человека сопоставима с переживаниями о смерти близкого, потерей престижной работы или утратой здоровья. Конечно, когда нас лишают возможности быть вместе с человеком, который стал частью нас самих, мы переживаем горе. Такое чувство - адекватная реакция на изменения в жизни.

Люди по-разному переживают, и всем требуется разное время для того, чтобы прийти в себя. Выговоритесь друзьям, не старайтесь сразу же найти новых знакомых или начать ходить на свидания. Оставьте за собой право побыть в «подвешенном» состоянии какое-то время.

Упражнения, которые помогут пережить потерю

Не стесняйтесь попросить у близких немного времени и внимания. Большинство людей не знают, как помочь тем, которые страдают от потери второй половинки. Обратитесь к друзьям, которым доверяете больше всего. Вам нужно найти человека, которому вы могли бы выговориться о том, что вы чувствуете. Расскажите о своих мыслях, переживаниях. Вашему слушателю не обязательно давать советы, главное - побыть рядом.

Объясните близким, что вам нужно говорить о случившемся, чтобы быстрее пережить это. Скажите друзьям, что им не нужно помогать вам в решении проблем, и тем более не нужно переживать вместе с вами. Вам грустно, но это пройдет.

Фото: gestaltclub.com

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