Как перебороть обиду

Большинство людей знакомы с неприятным чувством обиды и несправедливости по отношению к ним.

Но если одни достаточно легко переживают это чувство, вскоре о нём забывая и более не думая об этом, а то и вовсе извлекая выводы из ситуации, то другие способны долго переживать, постоянно возвращаясь в мыслях к пережитому нерпиятному моменту. Такие люди и сами бы рады перестать терзаться, но не могут отпустить прошлое.

Сила обиды зависит от нескольких причин, и собственная эмоциональность играет тут не самую существенную роль. Также влияют такие важные факторы, как значимость обидевшего человека - услышать неприятные слова от близкого гораздо больнее, чем от постороннего, - его компетентность в критикуемой области - получить критику от далёкого от темы человека нередко бывает только смешно, - и тон, с которым были высказана критика - сказанное с дружелюбной интонацией принять намного легче, нежели злобный выпад. В рабочих отношениях также важно положение на карьерной лестнице - критика от начальства воспринимается намного острее, чем от равного по положению или ниже, в том числе и потому, что эмоции обычно приходится псдерживать, в то время как остальным можно и ответить в том же духе - от обиды это не избавит, но морально станет легче.

Если чувство обиды не хочет уходить и мешает нормальной жизни, необходимо научиться его отпускать. Но сделать это можно, зачастую лишь переосмыслив свои эмоции и отношение к произошедшему.

Прежде всего, надо разобраться, намеренно были оскорблены ваши чувства или собеседник даже не понимал этого, ведь часто случается так, что то, что заденет одного, будет незначительным для другого, и о вашей реакции он даже не догадается. Если человек и подумать не мог, что обижает вас, то нет смысла переживать.

Обида возникает и тогда, когда человек не отвечает вашим ожиданиям. Тут тоже стоит подумать - он не соответствует тому, что вы сами о нём напридумывали, или он совершил где-то оплошность? В первом случае обижаться нужно разве что на себя. Не оправдавший ваши ожидания человек не виноват, что не подходит под какие-то ваши требования, о которых, скорее всего, даже не знает. Во втором - что ж, никто не идеален, чтобы всегда быть безукоризненным. Если обида не столь значительна, то стоит смириться и поговорить, чтобы в дальнейшем не повторять произошедшего. Искренние извинения помогут отпустить ситуацию.

Но если проступок был тяжёлый, который крайне сложно простить, воспоминание о пережитой обиде может возникать всегда в присутствии обидевшего. В таком случае лучше распрощаться с этим человеком, чем непрерывно себя мучить и чувстовать себя жертвой, а если нет возможности - то свести общение к минимальному. И не надо забывать, что ваши действия тоже могут кого-то обижать.

Фото: www.sivakolga.in.ua

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