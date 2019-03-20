Вечный недостаток времени и как с этим бороться

Целый день беготня - то по рабочий вопросам, то по семейным, решение одной, второй, третьей задачи, и когда вечером наконец-то собираешься отдохнуть, смотришь на часы - а уже и спать пора, чтобы на следующий день не изображать из себя медлительного зомби.

Снова не хватило свободного времени, а завтра всё начнётся сначала. Ситуация, знакомая многим. Вроде бы и занят постоянно, стараешься изо всех сил, но половину дел зачастую приходится откладывать, не доделывая, или вовсе не приступая к ним, ведь день не резиновый. Конечно, бывает и так, что ежедневная нагрузка действительно неизбежна, и на самом деле нет возможности высвободить хотя бы полчасика на другие задачи, но что делать, когда вы понимаете, что, несмотря на столь полную загруженность, вы ничего не делаете и впустую тратите большую часть драгоценного времени?

Самое непростое в условиях современного мира - упорядочить свой режим дня в соответствии с биоритмами, но именно это часто помогает людям не чувствовать себя обессиленными сразу после пробуждения и вялыми весь день. Жизнь, по большому счёту, заточена под "жаворонков", а "совам",чЧтобы чувствовать себя в своей тарелке, необходимо прикладывать больше усилий, чем утренним людям. Это не значит, что это невозможно, но придётся столкнуться со сложностями.

Нужно прекратить непрестанно твердить себе и окружающим, что вы ничего не успеваете - этим вы сами же себя и программируете, тем более что на эти жалобы вы как раз тратите пусть и не самую солидную, но заметную часть времени. Не стоит также постоянно оглядываться на часы и подгонять себя, стараясь завершить работу к сроку. В спешке вы начинаете нервничать и скорее всего допустите ошибку, из-за чего придётся всё переделывать - и в итоге времени потратится ещё больше. Разумеется, это не относится к тем вопросам, которые надо решить строго к определённому часу, иначе вообще вся работа будет насмарку.

Если у вас много задач, и вы не знаете, с какой начать, составьте список, выделив в нём дела первостепенной важности, те, которые можно отложить на несколько часов/дней, и те, которые вроде бы и не так уж важны и обязательны, но сделать надо. Для последних можно выделить отдельный день и посвятить время только им. Главное, не отлынивать, говоря себе, что "дело на десять минут, сделаю завтра". Составили расписание - следуйте ему.

При этом, не выполняйте ряд задач одновременно, если в этом нет жизненной необходимости. Многозадачность - привлекательная штука, но очень немногие способны долгое время эффективно работать в таком режиме, не уставая и не теряя концентрации. Для большинства людей наилучшим выходом будет уделить всё внимание одной задаче, переходя по её завершению к следующей.

И не стоит непрестанно отвлекаться на социальные сети. Казалось бы, всего лишь проверить последние сообщения или прочитать новость - это ж совсем недолго! Но люди часто даже не замечают, как каждые несколько минут проверяют обновления. Это не только отнимает время, но и мешает мозгу полностью сосредоточиться на текущих целях.

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