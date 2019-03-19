Эгоистические наклонности у многих людей проявляются, когда в процессе достижения определенных целей (карьера, материальное благополучие, личное счастье и др.) человек идет напролом, не принимая во внимание желания, возможности и потребности остальных членов общества.

Конечно, встречаются и более легкие формы эгоизма, когда человек, преследуя собственные интересы, не мешает жить никому. Здоровый эгоизм является частью нашей личности и в определенном количестве необходим для сохранения жизни индивидуума. Но в случае превышения допустимых норм это качество может существенно подпортить существование многим людям, имеющим несчастье контактировать с эгоистом.

Формы проявления эгоизма

Распознать такого человека очень легко. Достаточно немного с ним пообщаться, и все станет предельно ясно. Если вы видите, что ваш новый знакомый или коллега абсолютно не переживает по поводу трудностей или испорченного настроения, возникших у других людей после общения с ним, перед вами эгоист. И ему безразлично, что будут думать о нем остальные, если он идет к намеченной цели.

Во время общения такие люди слышат исключительно себя и обсуждают лишь свои проблемы, оставляя незамеченными слова собеседника, пытающегося донести до сознания эгоиста информацию о себе, своих радостях или печалях.

У людей с таким складом характера развиты лидерские качества. Они требовательны к другим и уверены, что стоят на ступень выше остальных.

Когда происходит зарождение эгоизма

Как и все психологические проблемы, эгоизм родом из детства. Неправильное воспитание приводит к появлению в обществе личностей, считающих себя исключительными. Существует два варианта воспитания детей, в результате которых вырастают эгоисты:

1. С самого рождения малыш наблюдал и впитывал в себя жертвенную любовь родителей. Мама с папой безумно любили своего отпрыска, жили только для него, отказывая себе в самом необходимом. Наблюдая такое отношение к себе, ребенок ошибочно начинает считать, что подобное положение вещей является нормой, и весь мир крутится вокруг него.

2. Обратная сторона медали, когда полностью отсутствует внимание со стороны родителей. Человек, лишенный в детстве родительской любви, пытается доказать всему миру, что он тоже достоин многого.

Модели поведения во время общения с эгоистом

Выбирать модель поведения при общении с такими людьми нужно исходя из степени значимости такого человека в вашей жизни.

Если это ваш начальник, коллега, друг или родственник, то лучше выслушать его. А согласиться или нет с его мнением, решать вам. Если вы уверены, что спора или конфликта не избежать, лучше не вести продолжительную беседу, а вовремя закончить разговор.

Если вы видите человека впервые и уже успели определить его эгоистические наклонности, ничего страшного. Выслушайте его, даже в чем-то согласитесь. И ему будет приятно, и расстанетесь вы на позитивной ноте.

При общении с эгоистом самое главное не перейти за ту грань, когда этот человек решит, что вас можно подавлять и использовать. Умейте вовремя говорить слово «нет» и будьте уверены в себе.

Фото: kak-bog.ru

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