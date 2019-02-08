Как все успеть за 24 часа и сохранить силы. Полезные советы

В большей степени этот вопрос возникает у представительниц прекрасного пола, каждая минута которых должна вместить в себя максимальное количество дел. Впрочем и мужчин это касается не в меньшей степени, потому что именно на их сильных плечах и должна держаться семья.

У большинства жителей нашей страны "бег рысцой" начинается с момента, когда прозвенел будильник. И как бы мы вчера не старались сделать побольше, чтобы разгрузить сегодняшний день и немного отдохнуть, жизнь подкидывает нам новые задачи ежедневно.

Поэтому после возвращения с работы чаще всего не хочется ничего делать, что позволить себе могут немногие. У женщин начинается "вторая смена" — бесконечные домашние дела, забота о близких, воспитание детей и т. д.

Возникает справедливый вопрос — где найти силы и время, чтобы успеть все, а самое главное, когда отдыхать и восстанавливать организм при таком ритме жизни?

Оказывается выход есть и для такой ситуации. Вот несколько полезных советов, применение которых позволит вам не только сделать все запланированное на сегодняшний день, но еще оставить время и силы для личных дел.

Устраивайте перерывы в работе.

Поначалу вы будете думать, что минуты, используемые для перерывов, будут потрачены без пользы. Это ошибочное мнение. Дело в том, что даже во время кратковременной смены деятельности мозг быстро переключается на получение новой информации или на активность мышц тела (если вы решили сделать зарядку).

За время перерыва вы снимете с себя напряжение, а вернувшись к своим обязанностям сможете заметить, что работа выполняется легче и намного быстрее. Без перерывов в работе усталость накапливается, а производительность заметно падает.

Во время работы полезно слушать знакомые мелодии.

Этот музыкальный фон не будет отвлекать вас от работы. Но обязательно должно выполняться одно условие — песни или мелодии должны быть вам знакомы. Если вы поставите незнакомую музыку или сборник новых песен, это может привести к противоположному результату.

Балуйте себя в награду за выполнение любого дела.

После работы не лишним будет зайти в кафе за какой-нибудь "вкусняшкой" или СПА-салон, а может быть на сеанс массажа. Получив порцию позитива после тяжелого дня, можно в хорошем настроении отправляться домой.

Самые сложные задачи выполняйте в первой половине дня, когда вы полны сил.

Чаще всего это несколько первых утренних часов. Максимальная активность после ночного отдыха у большинства людей наблюдается до 11 часов утра.

Полноценный ночной сон.

Никакой дневной отдых не может заменить часы ночного сна. Именно в это время организм "перезагружается", каждая клеточка восстанавливается, а психика отдыхает. Известно, что каждый орган восстанавливается и активизируется в определенные часы ночного сна. Поэтому этим советом не стоит пренебрегать.

Фото: sncmedia.ru

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