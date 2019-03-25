Не всем удаётся легко и непринужденно заводить друзей. И когда такой долгожданный человек появляется, на некоторые его проступки и отрицательные черты характера закрываются глаза, ведь наконец-то есть с кем поболтать и приятно провести время.

Но бывает так, что люди только кажутся вам друзьями, а на деле с сними стоит немедленно распрощаться. Распознать таких людей можно но нескольким признакам.

Друг появляется только тогда, когда ему что-то от вас нужно

Помогать друзьям - святое дело, но если помощь идёт исключительно с вашей стороны, и её масштабы постоянно возрастают, а в остальное время человек вас игнорирует, то это явный признак эксплуатации. Тем более, когда в случае возникновения проблем у вас, он сразу пропадает со всех радаров.

Друг ведет учет своей помощи

Даже если друг вам помогает, но скрупулезно подсчитывает затраченные на это усилия и требует за них вознаграждения, это не друг.

Друг вас не слушает

Говорит только о себе, своих проблемах и на интересные только ему темы. Если вы попытаетесь увести разговор в другую область, он тут же сделает отсутствующее лицо, уткнётся в телефон, а то и вовсе отговорится множеством накопившихся дел и завершит беседу.

Друг постоянно вас критикует

Явно не для того, чтобы подтолкнуть вас к самосовершенствованию. такой друг пройдётся по вашей самооценке, найдёт сотни недостатков, одновременно восхваляя себя. Даже если такой ложный друг скажет комплимент, то он будет больше похож на насмешку.

Другу не интересно ваше мнение

Вы должны во всем и всегда с ним соглашаться, что бы он не делал, даже если это противоречит вашим убеждениям и принципам. В случае несогласия надолго обижается и требует неоднократных извинений.

Друг ждёт полного повиновения

Всё, о чём он попросил, должно тут же исполняться. Неважно, на работе вы, с температурой под сорок или в другом городе. Вы обязаны бросить все дела и мчаться на выручку.

Друзья встречаются без вас

Приятно, когда все в вашей компании знакомы между собой. Но когда посиделки собираются с завидной регулярностью, а вас на них даже не приглашают, возникает чувство собственной ненужности.

Друг сплетничает о вас

Некоторые люди разбалтывают ваши секреты, которыми вы не желаете делиться с посторонними. Чаще всего они делают это нарочно, в целях унизить или отмстить вам, но бывает и так, что человек просто не видит в этом ничего особенного - в таком случае стоит выбирать, о чём ему можно и нельзя рассказывать.

Друг поливает вас грязью за спиной

В вашем присутствии он всегда вам рад и готов составить компанию, но стоит на минутку выйти, как улыбка сползает с его лица и он жалуется окружающим, как вы ему надоели, что его в вас всё раздражает, не забывая добавить, что общается он с вами лишь из жалости.

Друг против других ваших друзей и знакомых

Он негативно отзывается о других ваших знакомых, заставляя вас прекратить с ними общение. Конечно, это может быть вызвано и благими намерениями, но всё же это проявление эгоизма. Ваши друзья - ваше дело, а не его.

Фото: dazzlecare.info

Как избавиться от фальшивых друзей

Женская дружба: мифы и реальность

Разрыв с подругой страшнее развода

Как противостоять подруге-манипулятору