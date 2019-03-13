Пожалуй, главная ошибка многих - это попытка избежать стресса. Мы знаем, что стресс отличается непредсказуемостью, а также неизбежен. Тем не менее, пытаемся сделать все, чтобы не подвергаться стрессу, и это априори является ошибкой.

Ученые придерживаются мнения о том, что стоит сменить тактику: вместо того, чтобы пытаться избежать неизбежного, просто пересмотреть к этому отношение. Мысль о стрессе и его причинах вызывает у нас уже что-то вроде маленького стресса. Однако природа стресса, его изначальное значение положительно. А именно, в стрессовых ситуациях организм способен на то, что невозможно в ином состоянии. Крайняя степень такой реакции - это такое известное всем явление, как состояние аффекта.

Почему так происходит? Дело в том, что информация об опасности попадает в ту часть мозга, которая контролирует наши эмоции, а именно, в миндалевидное тело. Сигнал из миндалевидного тела идет в гипоталамус, который управляет эндокринной системой и побуждает надпочечники к производству большего количества гормонов. Таким образом, сердцебиение учащается, давление повышается, подскакивает уровень глюкозы, которая влияет на работу мышц. Соответственно, увеличивается сила, скорость и пр.

Конечно, нельзя сказать, что это хорошо или правильно, и что к этому стоит стремиться, однако и бояться стресса тоже не нужно.

Стресс может оказать не парализующий эффект, а, наоборот, стимулирующий. Это произойдет в том случае, если человек научится его контролировать. Само собой, этому нужно учиться, однако существуют приемы, с помощью которых можно справиться со стрессом. Во-первых, нужно попробовать дышать медленно и неглубоко: четыре секунды делать вдох через нос, шесть секунд выдыхать. Во-вторых, если стресс застал на работе или во время важного мероприятия, стоит попробовать принять ту позу, которая максимально комфортна для тела. Это может помочь снизить подскочивший уровень кортизола на целых двадцать пять процентов.

Конечно, важны не сиюминутные приемы, а долгие и правильные отношения со стрессом, которые все-таки можно наладить, если понять свои особенности и обратить внимание на данный вопрос. Это значит, для начала не нужно бежать от стресса. Стоит принять его как часть себя, потому что стресс - это неизбежная реакция , в которой участвует организм человека, а значит, бежать от стресса тождественно тому, чтобы бежать от себя. Как нам известно, от себя не убежать вовсе. А значит, отказ и побег от стресса превращается в замкнутый круг.

Что еще может помочь? Воспользоваться стрессом как стимулятором: к примеру, заняться экстремальным видом спорта, сделать стресс частью жизни, притом приятной частью. Единоборства, сноуборд, серфинг, триатлон, марафон. Организм привыкнет к адреналину, и организм будет воспринимать стресс не как экстренную ситуацию, а как нечто, связанное с приключением или приятным хобби. Так можно в корне изменить свои отношения со стрессом, а вместе с тем получать во время тренировок и гормоны счастья, которые, как известно, вырабатываются во время физических нагрузок.

Фото: busines-24.ru

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