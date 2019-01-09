Идеология пофигиста

Пофигизм - это концепция равнодушного отношения к меняющемуся вокруг нас миру. Для пофигиста нет ничего важного. Он не видит смысла защищать себя от будущих потрясений. Ему безразличны окружающие и соседствующие с ним явления.

Полностью отрешиться от мира и от своих нужд может только полный псих. Остальные лишь сужают или расширяют сферу своих интересов. Эгоиста заботит только собственное благополучие. Пофигист же концентрируется на личных потребностях. Он спокойно наблюдает за текущими изменениями и поступает наиболее выигрышным для себя путём. Главный инструмент пофигиста - здравый смысл - отстранённое восприятие реальности, освобождённое от личной оценки человека.

Пофигизм - по своей природе усреднённый результат воспитания и жизненного опыта.

Локус контроля - это отношение человека к происходящим событиям и результатам своей деятельности, как к итогу собственного выбора и личных действий. Перекладывание ответственности на постороннее влияние называют внешним локусом влияния. Лиц, придерживающихся этой позиции, называют экстерналами. Зависимые от обстоятельств люди часто подвержены фатализму, который ведёт к пассивному смирению. Экстернал легко попадает под чужое влияние и грозящую ему опасность воспринимает как должное. Из-за нежелания менять течение жизни экстернальных людей путают с настоящими пофигистами, которые в отличие от них заботятся о себе.

Интернал - это антипод пофигиста. Он ответствен за каждый свой шаг. Их уважают за силу воли, за личные достижения и за умение противостоять внешним угрозам. Однако уверенность в себе может порождать негатив. Интернальный локус контроля подразумевает абсолютный контроль над ситуацией. Даже чужое воздействие воспринимается интерналом как личный

недостаток или нерассмотренная им ошибка. Каждая неудача ведёт к личному кризису и чувству бесконтрольности над ситуацией.

Пофигизм - самая безболезненная реакция на изменяющуюся реальность. В отличие от фаталистов пофигисты смиряются с ситуацией, чтобы адаптироваться, а не принять происходящее без подготовки.

Но и у пофигизма есть двойное дно. Оно может быть как здоровым, так и нездоровым. При нездоровом пофигизме человек избегает или прерывает переживаемый опыт. Такой человек поверхностен и инфантилен. Он не вникает в ситуацию, а, основываясь на негативном первом впечатлении, полностью отстраняется от неё.

Настоящие пофигисты почти не поддаются отчаянию: они размышляют логически и видят несколько вариантов там, где отчаявшийся человек упирается в тупик. Они спокойно относятся к событиям, на которые не могут повлиять, и действуют, если способны переломить ситуацию. Пофигисты умеют различать призрачные возможности от реальных шансов.

Фото: gifer.com

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