Разница между обидой и обидчивостью

Обида - это чувство, вызванное несбывшимися ожиданиями. Например, вы оказали человеку услугу. Естественно, кажется, что он не откажет вам, когда представится возможность вернуть долг. Но в аналогичной ситуации человек бездействует, чем вызывает у вас обиду.

Обиженный переполняется чувством несправедливости и желанием восстановить справедливость. Он хочет наказать провинившегося человека: на эмоциях объясняет, чего от него ждёт, или вовсе отстраняется от его общества.

Разочарованный человек мстит, желая уязвить обидчика. Но часто воздействие обиженного направленно не по адресу. Например, руководство пообещало сотруднику повышение. Но на желанную должность назначило другого кандидата. Гнев обманутого работника будет направлен на ни в чём неповинного коллегу, а не на обнадёжившее его начальство.

Обида может возникнуть из-за простого недопонимания. Например, партнёр остаться недовольным преподнесённым к годовщине подарком, а через месяц выяснится, что он хотел что-то другое.

Чтобы не нервировать себя из-за несбывшихся ожиданий, поставьте себя на место обидчика. Может он не придаёт той значимости действиям, которые мы ему делаем, поэтому не спешит нам помогать?

Ожидания могут сформироваться из привычной модели отношений. Например, в некоторых семьях знаки внимания жене и матери своих детей - это норма. В других такие ситуации в новинку или вовсе необязательны.

Обида может оказаться - постоянной эмоцией на жизненные проблемы. Конфликт на работе или ссора в семье - обида.

Обидчивость - это черта характера человека, который зависим от обиды. Обидчивый человек целенаправленно провоцирует окружающих вызвать у него недовольство, чтобы обидеться. Он с детства усвоил правило: чтобы что-то получить - обижайтесь до тех пор, пока это вам не дадут. При родителях, которые потакали своим детям, черта закрепилась. Во взрослой жизни обидчивый человек не изменяет детским привычкам. Он ждёт, что каждый, на кого направлено его недовольство поспешит исправлять его проблемы, а не заставит самому искать решение.

Другой причиной может послужить установка: мир несправедлив к нему. Обидчивому человеку кажется, что всё вокруг должно исполняться по его сценарию, чтобы восторжествовала справедливость. Он обижается, когда его точка зрения игнорируется или не исполняется полностью.

Чтобы подобные ситуации минимизировать, можно вести журнал. Описывать случаи, вызывающие в вас обиду. Вспомнить, чего вы ожидали от человека. Найти ошибку в своём поведении или в завышенных ожиданиях. Смоделировать правильное поведение, которое даст возможность достичь желаемого. Когда вы доведёте анализ ситуаций до автоматизма, сможете меньше обижаться.

Фото: boris-litvak.ru

Еще по теме:

Почему обида именно душит и что с этим делать

Избавься от обиды - и жизнь покажется легче!

Переживания и обиды: Как пережить? Видео

"Ты меня не слушаешь!": как быть, если муж тебя не слышит

Учимся обижаться... с пользой для себя