Как бороться с раздражительностью – советы психологов

Современная жизнь диктует свои условия и человек, который вынужден им подчиняться, страдает о т нервного перенапряжения, вспышек агрессии и частой раздражительности, вызванными даже незначительными "помехами" извне.

Все эти ощущения, мало того, что портят качество жизни, так и сказываются на эмоциональном и психологическом состоянии, что, в свою очередь, может повлечь расстройства физиологического здоровья.

Как же справляться с раздражением?

По мнению психологов, первым делом стоит понять то, что подавление этого чувства - не лучший выход.

Раздражение имеет свойство накапливаться, что обязательно рано или поздно найдет выход в самой неподходящей ситуации.

Да и на эмоциональном самочувствии такой "метод" скажется не лучшим образом.

Наукой доказано, что все негативные эмоции начинают буквально "разъедать" человека, вызывая таким образом самые опасные и грозные заболевания.

Поэтому, говорят специалисты,

раздражение стоит "проанализировать", чтобы суметь понять его и правильно выразить и, в конечном итоге, избавиться.

Как отмечают эксперты,

раздражение, как правило, представляет собой информацию о тех или иных потребностях человека, которые на данный момент не удовлетворены.

Иногда раздражающим фоном служат люди, которые не похожи на нас, имеют иные взгляды, поведение, мировоззрение.

Как побороть раздражение

Если почувствовали раздражение, первым делом стоит проанализировать его природу, понять о чем оно говорит, сигнализирует и постараться нейтрализовать его источник.

В случае, если объект раздражения - человек, следует минимизировать общение или вовсе его прекратить, пока "буря чувств" не уляжется.

Если раздражающим фактором послужила возникшая ситуация, следует попытаться разрешить ее, удовлетворив свои потребности. В этих случаях негатив уходит довольно быстро.

Психологи также советуют проговаривать неприятные ситуации, чтобы избавиться от груза негатива, скопившегося "на душе", поскольку невысказанные претензии будут только накапливаться.