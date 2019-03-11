Многие люди в моменты сильных волнений и стрессов, наверное, хоть раз мечтали оказаться где-то далеко от житейских и социальных бурь.

Самое безмятежное место на Земле для того, чтобы отдохнуть от нервотрепки, - Антарктика. Полярники подолгу живут на научных антарктических станциях и вполне успешно занимаются исследованимия и повседневными делами, которые часто могут быть связанными с серьезным, если не смертельным, риском.

Что помогает выживать в экстремальных условиях - такие вопросы заинтересовали исследователей из Манчестерского университета, которые решили изучить необычный защитный механизм людей, которые добровольно живут в трудных природных уловиях вдали от цивилизации.

Ученые обработали данные опросов сотрудников базы «Concordia» (Франция - Италия) и выяснили, что секрет кроется в том, что у них просто нет возможности переживать, сомневаться и заниматься самокопанием, поскольку каждый день расписан буквально по минутам.

По мнению экспертов у полярников почти сразу начинается скоротечное угасание эмоциональных реакций, а также нивелируются желания и стремления, которые характерны для жизни в привычном мире. По сути человек просто впадает в состояние, подобное анабиозу, уподобляясь роботу.

Изучив этот механизм, ученые пришли к выводу, что он обусловлен тем, что люди поставлены на грань выживания, ведя ежедневную борьбу со стихией. Вся их жизнь - ожидание момента, когда она станет немного легче - зима сменится летом, начнется морская и воздушная навигация, с большой земли доставят на базу провизию и почту.

Осознавая это, полярники просто не тратят эмоциональную энергию, что и позволяет сохранить ясность мышления и делать свою работу.

По мнению психологов, которые проводили исследования, это открытие позволяет под другим углом взглянуть на подготовку аналогичных длительных автономных экспедиций, в том числе и будущих, когда человек начнет колонизировать планеты.

Впрочем, есть мнение, что следуя исключительно инстинктам, которые обостряются в подобных ситуациях, можно выжить в состоянии самого сильного стресса.

Фото: disgustingmen.com

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