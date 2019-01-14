Гороскоп удачи с 14 по 20 января для каждого знака Зодиака

Удача и благосклонное расположение Фортуны являются главным залогом успеха для каждого знака Зодиака. А наш гороскоп удачи поможет любому человеку узнать о том, чего стоит ожидать на этой неделе, подскажет, какие же дни принесут удачу, а какие нет.

Овен. Представители этого знака будут иметь лишь один удачный день на этой неделе. И выпадет он на субботу, 19 января. В остальные дни не стоит рассчитывать на благосклонность Фортуны.

Телец. Рожденные под созвездием Тельца, должны быть осторожными в финансовых вопросах. Дела лучше перенести на 19 января, когда вам повезет.

Близнецы. Два удачных дня этой недели принесут Близнецам финансовое благополучие и прибыль. Рассчитывать на подарки судьбы стоит 14 и 18 января, когда планеты будут удачно расположены по отношению к Близнецам.

Рак. Лунное затмение января наложит негативный отпечаток на жизнь раков. Рисковать по-крупному можно лишь 15 числа, а в остальные дни рассчитывать на везения во всех сферах не приходится.

Лев. Ряд отличных возможностей представится в январе Львам. Эта неделя благоприятна во многих аспектах, но вот 18 января стоит избегать всяческих соблазнов, чтобы не потерпеть финансовый крах. Иначе Фортуна может обидеться на вас и отвернуться на долгий период.

Дева. Вам нужно начинать строить собственный бизнес, а не работать на «хозяина». Лишь в этом случае вы обретете душевный покой и равновесие. На этой неделе не предвидится удачных или неудачных дней, все будет в ваших руках.

Весы. Эта неделя не принесет никаких изменений в вашу судьбу и жизнь. Поэтому, не нужно предпринимать каких-то усилий для улучшения ситуации. Лучше сделать паузу.

Скорпион. Представителей этого знака ждет колоссальный успех 18 января. В этот день любые начинания принесут результат. Гарантировано получение финансовой прибыли или крупного выигрыша. Дерзайте и вам повезет.

Стрелец. Шанс на улучшение собственной жизни получит каждый, кто родился под созвездием Стрельца. Главное, суметь ним воспользоваться. Эта неделя благоприятна для тех, кто работает в сфере строительства или продаж.

Козерог. Только последний день недели принесет вам удачу и прибыль. В остальные дни не стоит рисковать своей репутацией и средствами, чтобы не потерять их.

Водолей. Материальную зависимость от близких родственников лучше разорвать, чтобы потом не слышать упреков в свой адрес. Безбедное существование в этом месяце может обеспечить вам 20 января, когда на вашу голову свалится с неба мешок с деньгами. Это может быть как наследство, так и выигрыш в лотерею. А вот 18 число сулит финансовые потери.

Рыбы. Представителям этого знака повезет в четные числа, поэтому, все существенные дела планируйте на них. Поставьте себе заранее напоминание на телефон, чтобы не упустить удачные мгновения.

Фото: nedotrogka.livejournal.com

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