Потеря мотивации: как обрести её снова?

Каждый человек рано или поздно сталкивается с ощущением, что ему уже больше ничего не хочется. Все задачи кажутся невыполнимыми, проблемы - неразрешимыми, а цели - недостижимыми.

В момент, когда опускаются руки, нужно постараться понять причины усталости и разобраться в себе: как восполнить недостающую энергию?

Стресс как причина

О походе к врачу стоит задуматься, если усталость не проходит даже после хорошего длительного сна, отдыха, правильного питания. Причины могут скрываться как признаки заболеваний, начиная от анемии и заканчивая депрессией. В этих случаях, естественно, необходима консультация специалиста.

Постоянное ощущение нервного напряжения чрезвычайно утомляет. Чтобы постараться избавиться от последствий каждодневного стресса, нужно попытаться расслабиться, заняться медитацией, физическими упражнениями.

Правильное питание

Немаловажное значение приобретает тот факт, как человек питается. Необходим регулярный прием пищи, в рационе обязательно должны присутствовать в достаточном количестве фрукты и овощи. Они содержат большое количество воды, которая позволит уберечь организм от обезвоживания. Изнуряющие диеты не придадут сил: для того чтобы находилась энергия для реализации своих планов и задач нужно съедать пищи не менее, чем на 1200 калорий в день.

Целеполагание

Лучший вариант - записать свои желания, мечты и цели. Четко представленные в списке, они в большей степени придадут сил и энергии. Кроме того, в этом случае их легко распределить, расставив приоритеты. Визуально оформленные, они быстрее материализуются, так как повысят мотивацию к их достижению. Любая цель, начиная от похода в фитнес-центр и заканчивая обучением игре на гитаре, может быть осуществима - достаточно хорошо представить порядок выполнения действий, шагов для её достижения. Нужно определить для себя, что, когда и как должно быть сделано, чтобы цель считалась достигнутой. Особенно важно здесь поставить временные рамки, чтобы не оттягивать день исполнения на неопределенный срок и не давать себе повода расслабиться. Не стоит бояться называть конкретные даты - так можно будет проверить, насколько четко и неотступно происходит движение к цели.

Не кнут, а пряник

Естественно, как и любая работа, работа над собой требует большого желания, огромного количества усилий. Именно поэтому необходимо научиться поощрять себя за выполнение тех или иных задач на пути к цели. Конечно, это поощрение не должно быть случайным, а должно следовать за серьезное дело, потребовавшее преодоления себя и своей лени. Таким образом, каждая наград должна быть обоснованной - только тогда она будет прочувствована в полной мере и даст силы и энергию на дальнейший путь. Кроме того, награждение не должно противоречить общей цели: день объедания на пути к стройности не будет полезной наградой, как, собственно, и пропуск упражнения на пути к ежедневному его выполнению. Награда должна положительно влиять на мотивацию и не сводить на нет усилия, которые уже были потрачены. Среди позитивных наград можно назвать приятные покупки - одежды, книг, канцелярских принадлежностей, поход в кино или театр, посещение спа-салона или бассейна - в общем всё, что может благотворно сказаться на самочувствии и упрочить стойкость на пути к достижению цели. А там и главная победа не за горами - победа над собой неизменно принесет радость, удовлетворение, стремление к постижению новых вершин.

Фото: 5sfer.com

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