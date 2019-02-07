Правила для счастливых мам и их детей

В большинстве случаев женщины с головой погружаются в быт, забывая о любимом хобби, когда становятся мамами. Подобная ситуация не окажет положительного влияния на женщину, как и на малыша. Поэтому мы подготовили статью, где опишем несколько основополагающих правил, которых должна придерживаться любая мама.

1. Нужно заниматься любимым хобби

Женщина должна быть чем-то увлечена. Нельзя бросать свое любимое дело, потому что появился малыш. Необходимо выделить определенное время для себя любимой и для занятия хобби. Также не лишним будет периодически читать книги, либо заниматься спортом. Таким образом, молодой маме удастся сделать счастливее себя и своего ребенка, ведь они все чувствуют.

2. Нельзя страдать

Дети не должны видеть, как страдает их мать, особенно если это происходит из-за рождения ребенка. Когда женщине требуется собраться с мыслями и побыть в одиночестве, нужно оставить малыша смотреть телевизор или попросить посидеть с ним отца, а самой сделать то, что хочется. Например, встретиться с подругами или родителями.

3. Не пытайтесь стать идеальной

Жизнь многогранна и непредсказуема, и поэтому стремиться к идеалу - не лучшая затея. Когда рождается малыш, жизнь принимает неожиданный поворот, ввиду этого рекомендуется принять тот факт, что дома не будет всегда чисто, дети смогут ронять и разбивать вещи, иногда не получится приготовить ужин - это нормально.

4. Выгнать чувство вины

В определенный момент жизни перед женщиной встает выбор: продолжить сидеть дома с малышом, либо вернуться на работу. После принятия решения важно не дать чувству вины повлиять на этот выбор. Заставьте себя поверить, что вы делаете все, что от вас зависит. В мире нет идеальных людей.

5. Слышать дитя

Этот момент особо важен для малыша. Ему необходимо чтобы его слышали. Люди привыкли, что они более опытные, нежели дети, ввиду этого нет смысла к ним прислушиваться. Это ошибка. Порой родители выступают в роли консультантов по проблеме, когда просто нужно выслушать точку зрения своего ребенка.

6. Не давить на малыша

Каждый родитель мечтает об успешном ребенке. Но никогда нельзя чрезмерно давить на него своим авторитетом, если в какой-то момент он не оправдал ожидания. Необходимо научиться радоваться вместе с малышом его маленьким успехам, а в остальных ситуациях демонстрировать спокойствие.

7. Научить ребенка делать все самостоятельно

В определенные моменты жизни дети должны начинать что-то делать без посторонней помощи. Если родитель предлагает свою помощь, то так он оттягивает развитие ребенка назад. Рекомендуется аккуратно объяснять малышу о вещах, которые он должен делать самостоятельно, не ругая, если он понимает не сразу.

Фото: liwli.ru

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