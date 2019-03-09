Как стать успешным

Чем отличается неудачник от мегауспешного человека? Интеллектом, благосклонностью судьбы или характером? Прежде всего, привычками.

Отставить жалобы!

Человек, обреченный на неудачи, непременно жалуется на всё вокруг: на свою судьбу, начальство, на плохую погоду. Здесь уместно привести мудрую притчу. Два менеджера по продаже обуви были отправлены в далекую страну, чтобы продвигать свой товар. Высадившись в аэропорту, они увидели, что все жители этого государства не привыкли носить обувь и предпочитают ходить босиком. В итоге первый из них начал звонить начальству и жаловаться на невыносимые условия работы и невыполнимые задачи. А второй, наоборот, обрадовался, так как увидел безграничные просторы для реализации своего товара. Так и в жизни. Один человек воспринимает обстоятельства как препятствия, другой - как возможность для старта. Необходимо выбирать путь, по которому идти: только жаловаться или искать возможности.

Другой пример - война или учения. В плохих погодных условиях противник всегда действует менее целенаправленно, рассредоточено, что является значительным преимуществом для противоположной стороны.

Не жалеть себя

По-настоящему успешный человек всегда берет на себя ответственность за всё - хорошее и плохое. Если происходят промахи и ошибки, он винит только себя. Именно внутренняя сила помогает человеку принимать себя таким, какой он есть, со всеми достоинствами и недостатками. Особое умение - признать ошибку и постараться исправить её, не перекладывая ответственность на других.

Упорядочить себя и мир вокруг

Знаменитый японский писатель Харуки Мураками в одной из своих книг признавался, что в свое время курил очень много - до 60 сигарет за сутки, - и при этом много работал, будучи управляющим джаз-кафе. Но однажды его жизнь изменилась: кто-то из знакомых просто предложил попробовать заняться бегом. Теперь, как говорит Мураками, он уже не может отказаться от этой полезной привычки. Писатель подчеркивает, что очень важно расставить приоритеты, упорядочить и распланировать свою жизнь. В те моменты, когда ему это не удавалось, он не мог по максимуму выложиться, реализовать всю свою энергию. Причем большое количество времени и сил уходит на то, чтобы исправить беспорядок и жизнь в целом, когда она идет не по плану.

Ненужные советы в топку!

Советы от сочувствующих часто не поддерживают, а, наоборот, только усиливают разочарование. Поэтому необходимо отсеивать тех, кто только укоряет в том, что он предупреждал, и надо было слушать раньше. Те же, кто поддерживает, прошел через похожий опыт, действительно помогут преодолеть трудности значительно легче и быстрее.

Многозадачность не полезна, а вредна

Есть те, кто пытается выпонить много задач одновременно, но специалисты не считают такой подход эффективным. Мозг человека всегда остается моноактивным. Если большую часть времени он думал над одной задачей, а теперь его переключают на другую, он не сможет быстро включиться и сразу работать продуктивно. Для этого требуется время. Идея, которая занимала мозгом последней, будет превалировать над другими задачами и не позволит их быстро решить, как бы человек ни старался.

Фото: joblist.md

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