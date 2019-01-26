Насколько мышление определяет наше физическое состояние?

То, как мы воспринимаем себя и окружающий мир, может оказать реальное влияние на наше физическое состояние.

Не только наше восприятие, но и измеримые объективные характеристики нашего тела и ума могут значительно измениться за короткий промежуток времени, если "убедим" себя, что мы на самом деле моложе нашего физического возраста.

Другими словами, наше мышление может изменить реальность. Если вы сомневаетесь в силе ума, то ознакомьтесь с экспериментом 1979 года.

В эксперименте, целью которого была проверка силы восприятия, группа из 75-летних мужчин проводила неделю в обстановке, в которой все — фотографии, газеты, книги, фотографии, журналы и т. д. — относится к 1950-м годам. Исследователь объяснил людям, что они должны разговаривать, вести себя так, как будто они действительно живут в 1959 году — в то время, когда им было за пятьдесят, а не семьдесят. Все было устроено так, чтобы они могли видеть мир так, как будто им было 55 лет. Им даже давали идентификационные значки с их старыми фотографиями. Испытуемые должны были говорить о событиях, которые происходили в то время, их старой работе и т. д.

Цель эксперимента состояла в том, чтобы показать, что наша "ментальная конструкция" — то, как мы воспринимаем себя, — оказывает прямое влияние на физические характеристики.

Конечно, люди осознавали, что они все еще были в 1979 году и что не было никакого путешествия во времени или других сверхъестественных вещей. Тем не менее, подсознательное восприятие имело сильное значение.

Так что же показал эксперимент?

Перед экспериментом мужчин тестировали на характеристики, которые обычно ухудшаются с возрастом, такие как физическая сила, гибкость, зрение и кратковременная память. Когда мужчины были проверены после эксперимента, большинство показали лучшие результаты в каждой категории.

Каково значение этого открытия?

Результаты этого эксперимента трактуются следующим образом — мышление, подсознательное восприятие самих себя влияет на физические возможности. Подумайте о возможностях. Если вы можете обратить вспять процесс старения с помощью силы разума, представьте, какие другие личные качества можно улучшить, изменив личное восприятие. Личные качества, такие как уверенность и внешний вид, — это то, на что вы можете повлиять через свое восприятие.

Используйте свой разум, чтобы стать счастливее и жить полноценной жизнью.

Фото: bingolife. wordpress.com

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