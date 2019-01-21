Ценности, цели, события: как разобраться со своей жизнью

В жизни каждого человека наступает такой момент, когда он задумывается о том, что в его жизни действительно важно. Называйте это как хотите, время расставить приоритеты, определиться с целями, своими ценностями.

Осознать всё это невозможно, если не анализировать всё, что происходит, какие-то события. Стоит сказать, что события в принципе делятся на два вида, они могут быть позитивными и негативными. Все они нам дают информацию, учат чему-то. Для того чтобы понять, что для вас действительно ценно, нужно провести некоторый тест. Сначала ответьте на три вопроса, всё это лучше записывать.

Скажите сами себе, какие 15-20 событий в жизни вы можете назвать главными. Теперь вам нужно взглянуть на все эти события и напротив каждого отметить ценность этого события, может быть это любовь, может быть самореализация, может быть вы напишите, что это ценно для вашего здоровья. А теперь вы должны написать что-то и в третью колонку, речь идет о том, к какой сфере жизни относится это событие. Относится ли оно к семье, к работе, друзьям.

Теперь вы должны посчитать, сколько раз в ваших ответах совпадает какая-то сфера. Вам нужно провести некоторую ревизию, если можно так сказать. Если вы понимаете, что в вашем списке очень много семьи, но очень мало саморазвития, задайте себе вопрос: хотели бы вы это изменить? Если в этой таблице вам что-то не нравится, то нужно приниматься за дело. Например, ответьте себе на вопросы - что вас останавливает достичь каких-то целей в той или иной сфере жизни. Нужно понять, что вас тормозит, какие преграды стоят на пути, почему в списке не оказалось тех ценностей, тех сфер жизни, которые вы на самом деле считаете важными, но почему-то среди событий знаковых в этих областях не оказалось.

Если этот способ помог вам понять, каких целей хочется достичь, начните вести дневник этих целей. Записывайте каждый день, какой маленький шаг вы сделали для достижения этой цели, записываете каждый месяц, к каким результатам привели эти шаги. Когда пройдет год, вы сможете сделать вывод о том, устраивает ли вас теперь наполнение вашей жизни, есть ли в ней события, которые по-настоящему ценны. Вам больше не придется составлять такие таблицы и вести дневники, если вы однажды все поймете. Делать то, что нацелено на ваши ценности, мечты и главные сферы жизни - войдет в привычку. Когда у человека не определен фундамент, нет основополагающих ценностей, сложно достичь каких-то целей, даже сформулировать их. Система работает, если ей честно воспользоваться, отвечать на вопросы стоит искренне, прежде всего, для себя самого.

Фото: art-way.com.ua

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