Что делать, чтобы мозг не стрессовал?

Как часто вы делаете что-то новое в своей жизни? Задумывались ли вы, как обыденно проходят ваши дни? Каждое утро мы встаём в одно и то же время, садимся в одну и ту же машину, едем на работу по одному и тому же пути, забегаем за кофе в одну и ту же кофейню, покупаем одни и те же продукты, мы даже стараемся припарковаться на том же месте, где стояли вчера. Многие из года в год ездят отдыхать в одно и то же место, а ведь наша земля такая огромная, а сколько на ней интересных стран и городов, неужели вам не хочется объездить весь земной шар?

По статистике 92% людей не делают нового в своей жизни. А к чему это приводит?

Нашему мозгу постоянно нужна новая информация и новые эмоции - это стимулы для его хорошей работы и развития. Мозгу интересно всё новое, потому что ему страшно, вдруг он пропустит что-то опасное? Если ничего долго не меняется, мозг делает вывод, что что-то не так и запускает реакцию стресса. Чтобы ваш мозг не стрессовал, ему нужно периодически подбрасывать новую информацию и новые ощущения:

- Заводите новые знакомства, начните с самого простого - пожелайте доброго дня своему соседу; не стесняйтесь расспросить бариста из какого сорта кофе он варит для вас каждое утро ваш любимый напиток;

⁃ Путешествуйте, вы наверняка замечали, что любая смена обстановки поднимает настроение, появляется прилив сил, а чем длинней и интересней путешествие, тем больше эмоций и новой информации для вашего мозга;

⁃ Закажите в ресторане новое блюдо (хватит каждый раз заказывать салат цезарь), придя в ресторан закажите себе что-то новенькое, не бойтесь узнавать новые вкусы, если вы не попробуете, то как вы узнаете вкусно это или нет?

⁃ Каждый день уделяйте время для чтения книг (даже 10-15 минут за любимой книгой доставят вам огромное удовольствие, а вашему мозгу информацию для обработки);

⁃ Занимайтесь спортом. Физическая нагрузка положительно влияет на работу мозга, а так же отвлекает от депрессивных мыслей;

⁃ Пользуйтесь общественным транспортом. Если вы каждый день ездите на машине, попробуйте хотя бы раз в неделю сменить комфортное кожаное кресло с подогревом, на сидение в маршрутке или метро. Поверьте, вы найдёте в этом и много плюсов - дорога без пробок, а после работы можно зайти с коллегой в паб и пропустить по бокальчику любимого напитка, не торопясь гулять по центру и не думать, о том, что парковка стоит 380 рублей в час;

⁃ Каждую неделю пробуйте что-то новое, в чем вам ещё нужно совершенствоваться. Если в спортивном клубе вы ходите только в бассейн, сходите на групповое занятие или устройте себе силовую тренировку на тренажёрах; Все ваши друзья сноубордисты, а вы лыжный профи, попробуйте и вы встать на доску, уверяю вас, это как минимум будет очень весело;

⁃ Выпейте кофе из кружки своего супруга; примите холодный душ; накрасьте ногти цветом, который всегда считали слишком ярким; раз в неделю откажитесь от ужина;

Любая, даже маленькая, но новая мелочь заставит ваш мозг обрабатывать новую полученную информацию, а значит, на стресс у него совсем не будет времени.

Фото: otvet-zdes.ru

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