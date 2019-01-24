Риск ранней смерти у женщин повышается из-за жареной курицы
Блюда из курицы, рыбы или картофеля с глубокой обжаркой, присутствующие в ежедневном рационе женщины, на 13%повышают риск преждевременной смерти у женщин, сообщает Pora.ru.
Американские ученые, проведя исследование, сделали такой вывод, беря во внимание тот факт, что женщины при этом употребляют более одной порции жареной пищи.
Ученые в течение 18 лет наблюдали более чем за сотней тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. За указанный период умерло более 30 тысяч женщин, в числе которых от заболеваний сердца пострадали более 9320 тысяч, от рака - 8 358 и 13 880 - от других причин.
Риск преждевременной смерти остается повышенным, даже если в рационе женщин мало порций жареной пищи. Не спасают от ранней смерти в этом случае и занятия физкультурой.
Исследователи из США подчеркивают, что прежде чем установить влияние на организм хорошо прожаренных продуктов питания, они учли все возможные факторы риска. Оказалось, что больше других опасны курица, рыба и другие морепродукты.
Прямая связь между жареной пищей и раком учеными не выявлена, но они предполагают, что угроза жизни исходит от количества жира и соли, а также высокой калорийности продуктов.
Фото: Петрозаводск ГОВОРИТ
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