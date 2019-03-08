Вся соль жизни человека в том, чтобы проявлять лучшие качества своего характера. Поведение на основе лучших человеческих качеств приводит к устойчивому переживанию счастья. Мимолетные удовольствия, напротив, быстро приедаются, а существование по факту остается пустым.

История вопроса

Кто только не пытался пробиться к пониманию счастья: философы, медики, экономисты, представители различных школ психологии. В результате образовалось множество теорий и взглядов. Вполне можно если и не утонуть, то запутаться!

Похоже, что ближе всего к формуле счастье подступила психология. Это не удивительно: удачный результат в психотерапии основан на понимании человеком своих особенностей и потребностей, которые и делают его уникальным.

Основатель направления позитивной психологии Мартин Селигман справедливо утверждал, что психологи и психотерапевты слишком долго варят суп из болезней, отклонений, отрицательных черт характера. А когда о счастье речь пойдет? Неужели специалисты полагают, что если их пациенты избавятся от своих "тараканов", то автоматически впадут состояние нирваны? А разве место былой "колонии насекомых" не займет пустота, потеря смысла жизни?

Селигман считает, что плотиной на пути к счастью являются две вещи. Во-первых, убеждение, будто счастье — вещь мимолетная, кратковременная. Поэтому многие люди ограничиваются вкусной едой, сексом, шоппингом. Во-вторых, некоторые полагают, что счастье — миф и фальшь. Что это в принципе недостижимое и надуманное состояние души.

Формула счастья

Селигман разработал своеобразную формулу, от слагаемых которой и зависит счастье. 50% — роль генетики. 10% берут на себя обстоятельства — внешние факторы. И целых 40% ученый отводит под конкретные действия человека, его собственный выбор.

Подлинное счастье — это не "легкие" удовольствия. Счастье возможно только в результате работы над собой, в результате собственных усилий. Только через активное самопознание, через применение результатов этого познания в повседневной жизни получится его достичь.

Да, это непросто, но отдача огромна. Позитивно мыслящие, нацеленные на саморазвитие люди обычно более успешны в карьере и отношениях. Все дело в том, что положительный настрой качественным образом влияет на здоровье и процессы мышления.

Кстати, лозунг "не стоит держать негативные эмоции при себе" нынче уже не очень актуален. Последние исследования психологов показывают, что как раз любители сбрасывать негатив на других рискуют обзавестись болезнями сердца больше, чем сторонники его подавлять.

Подтверждение

Формула Селигмана основана на собственных экспериментах ученого. В частности, он предложил студентам выбор: либо вы делаете что-то для собственного удовольствия, либо проявляете полезную активность. Студенты, нацеленные на полезную деятельность демонстрировали куда большую удовлетворённость собой, нежели гедонисты.

И нужно признать, другие исследования подтверждают систему мыслей основателя позитивной психологии.

В одном из городов России было проведено исследование на тему удовлетворенности жизнью. Низкий уровень удовлетворённости жизнью продемонстрировали те, чье счастье было основано только на положительных эмоциях. Высокий уровень удовлетворенности был выявлен у тех, кто-либо был сильно увлечен каким-то делом, либо старался жить осмысленно. Наивысший же уровень удовлетворенности отмечен у людей, сочетавших дело жизни с осмысленностью.

По-видимому, счастью даже нужно учить. Например, в одной из немецких экономических гимназий уже введен в практику соответствующий предмет. США не отстаёт. В Гарварде введен курс "Самопознание". В Англии пошли дальше: в Кембридже создан целый факультет по данному направлению.

Фото: plame. ru

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