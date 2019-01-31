Детская зависть: чем опасна и как бороться

Если ребенок портит чужую вещь и грубит сверстнику или бьется в истерике, заметив новую игрушку в руках соседнего мальчика, взрослые обычно списывают такое поведение на детский каприз или недостаток воспитания.

Но это не просто блажь, чаще всего причина кроется в зависти. С этим нехорошим чувством необходимо бороться, чтобы не оказаться во власти отрицательных эмоций.

Причины и проявления зависти

В силу своего возраста дети не отдают себе отчета в причинах агрессивного поведения и не в состоянии контролировать эмоции, поэтому под влиянием импульса совершают плохие поступки. По ощущениям детская зависть похожа на взрослую, только ребенок проявляет ее открыто и спонтанно. Чем меньше малыш, тем более бурно выплескиваются его негативные чувства. Даже родные братья и сестры испытывают зависть друг к другу. Причиной может стать день рождения младшего ребенка и соответственно вручение подарков, чужой именинный торт, внимание гостей. Даже если родители заранее побеседуют со старшим ребенком, ситуация может выйти из-под контроля.

Чувство зависти, очень похожее на обиду, может стать разрушительной силой. У друга появился новый пистолет, а у ребенка такого нет, нужно сломать игрушку, чтобы у товарища тоже не было. Гораздо удобнее и спокойнее, если мальчики и девочки будут играть похожими игрушками.

В каждом возрасте ребенок по-разному выражает свою зависть, меняется и ее объект. Дошколята полностью подражают поведению мамы и папы. Если взрослые кому-то завидуют, то, скорее всего, дети будут брать с них пример. Ребенок, получающий достаточно родительской любви, не сосредотачивается на предмете своей зависти.

У школьников запросы меняются. Им также необходимы любовь и забота близких, но в этом возрасте они еще берут пример со сверстников. У детей вызывает зависть авторитет товарищей. Если нехорошее чувство наслаивается на нерешенные дошкольные вопросы, то проблема нарастает.

У ребенка появляется агрессия, раздражительность, недовольство. Со временем он может превратиться в озлобленного и скупого взрослого человека.

Что делать?

Взрослым необходимо понять, что зависть не является отклонением от нормы. Ни в коем случае нельзя детей ругать в такой ситуации. Но и не замечать негативные проявления тоже нельзя.

Лучшее средство для ребенка от зависти — сказкотерапия. Очень хорошо, если родители прочтут поучительную книгу о мальчике, который завидовал другу и ни к чему доброму это не привело. Но все изменилось, когда герой понял, что самое лучшее — оставаться самим собой. Необходимо научить детей испытывать такие чувства.

Не менее важно рассказать ребенку о подлинных ценностях и переключить его на них. Можно вместе открывать и развивать способности своего чада. Взрослым под силу привить детям полезные интересы и научить их стать счастливыми без некоторых предметов, и при этом пользоваться уважением сверстников. Задача родителей разъяснить, что можно приобрести авторитет, не имея "крутую" вещь, а обладая чувством юмора, способностями к рисованию, пению, хореографии и так далее. Таким образом можно снизить симптомы зависти и во взрослом возрасте.

Почаще общайтесь с детьми на дружеской ноге, не досадуйте, если они отличаются от ваших представлений об эталоне. Важно помнить, что каждый поступок ребенка является поводом осознать его мысли и чувства.

Фото:mel. fm

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