Мужской мозг стареет на 3 года быстрее

Женский мозг в среднем на три года моложе, чем их "собрат" у ровесников-мужчин, сообщает Pora.ru. К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета.

Ученые привлекли к участию в эксперименте 200 человек обоего пола. Им была проведена процедура компьютерной томографии, которая показала скорость метаболизма, изменяющуюся с возрастом. Это происходит под влиянием глюкозы, являющейся главным "топливом" для мозга.

Аэробный гликолиз — процесс, способствующий развитию и росту клеток, свойственный молодым людям. На него уходит большая часть питательных веществ. Примерно к 60 годам его интенсивность постепенно снижается и достигает минимальных показателей.

Чтобы ответить на вопрос, есть ли отличия в метаболизме у мужчин и женщин, ученые изучили данные 121 женщины и 84 мужчин в возрасте 20-84 лет с помощью искусственного интеллекта (ИИ), который способен определять возраст человека по состоянию его мозга. Как выяснилось, ИИ снижал женщинам возраст в среднем на 3,8 лет, а мужчинам, наоборот, прибавлял 2,4 года, сравнивая его с хронологическим.

Интересно, что возрастные различия мозга обнаруживались как у пожилых, так и у молодых участников исследования.

Ученые пока затрудняются объяснить причину такого феномена, но намереваются продолжить научную работу. Теперь эксперты хотят выяснить, угрожает ли мужчинам в связи с выявленными результатами болезнь Альцгеймера.

Фото:СБ Беларусь Сегодня

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