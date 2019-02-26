Как решать проблемы с детьми с помощью сотрудничества

Столкновение взглядов и мнений может быть не только у взрослых людей. Родители часто вступают в спор с ребенком, а не стараются его услышать или понять. Детская психика более восприимчива к резким словам или обидным выражениям, она может не так трактовать громкий голос и неодобрительный взгляд. Поэтому специалисты рекомендуют беседовать с детьми, уметь их слушать и стараться помогать в сложных ситуациях. Для ребенка важно не столько сам разговор, а хорошая поддержка и уверенность в возможности оказаться на стороне родителя. Он может имеет собственное мнение, но должен учиться уважать чужое и стараться не забывать о важности родительского совета. Как можно решать проблемы с детьми с помощью сотрудничества, если не хочется ругаться и портить взаимоотношения?

1. Эмпатия важна

Для ребенка важно услышать и почувствовать, что родитель не просто играет роль важного человека в жизни, он хочет помочь и старается не навредить собственному ребенку. Когда малыш слышит нотки недовольства или недоверия, он может сразу отвернуться от нормального взаимодействия, начать сильно проявляться эмоции и забыть о важности родительских советов. Чтобы разговор не превращался в обычный спор или очередной уход от темы, нужно научить слушать собеседника и понимать важность его слов. Для ребенка будет особо приятно, когда мама или папа начнет задавать много вопрос об интересующем деле, когда родитель решит стать не наблюдателем жизни, а её реальным участником.

2. Не стоит беспокоиться и навязывать мнение

Лишнее беспокойство не позволит нормально пообщаться и стать помощником или хорошим слушателем. Ребенок быстро начнет ощущать, что родитель буквально боится того, что он затронет данную тему или будет уходить от ответа. В голосе должна чувствоваться уверенность, но стоит иметь готовность для любого ответа или предложения. Разный возраст детей имеет свои особенности восприятия мира, но родителям не нужно резко реагировать на странные мысли или желания. Стоит лишь дать правильное направление и постараться не давить собственным мнения, думая о желаниях и мечтах ребенка.

3. Совместное принятие решений

Идеальным исходом станет совместное принятие решение и обдумывание дальнейших действий. Когда результат приносит радость и устраивает обе стороны, нужно стараться запоминать модель, с помощью которой строился диалог и стараться следовать ей в следующие разы. Для разговора с ребенком важно сразу не принимать его сторону и соглашаться с каждым словом. Он может почувствовать слабость и понять, что родитель даже не пытается говорить о собственных мыслях. Подведение итогов является важным этапом, не стоит игнорировать его и оставлять ребенка с мыслями один на один. Нужно помочь справиться с множеством мыслей и решить, как поступать в данной ситуации.

Фото: moirebenok. ua

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