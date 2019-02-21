Аналитика

Когда информации слишком много

Писатели-фантасты часто предостерегали человечество о том, что прогресс может давать урожай разного рода. Стремительное развитие технологий, свобода, которую дарует Интернет, лавинообразный поток информации. Поначалу, никто и не думал вспоминать о том, что все это имеет темную сторону.

А, казалось бы, как все замечательно складывается: отныне экономика основывается на знаниях, в бизнесе побеждают самые информированные, граждане могут без проблем организовать себе досуг на просторах глобальной сети, а заодно оперативно узнавать об актуальных новостях. Одним словом, торжество разума.

Однако всему есть свой предел. В том числе, возможностям человека по части адаптации к быстро меняющимся условиям. Впервые подобное предположение сделал доктор психологических наук Д. Миллер. Исследователь полагал, что слишком частые изменения в мире вынуждают нас воспринимать больше информации, чем мы способны. Это необходимо нам для адаптации к новшествам. А слишком большое количество воспринимаемой информации, в свою очередь, приводит к проблемам.

Основатель нейромаркетинга (науки о взаимосвязи работы мозга с шоппинг-поведением) Д. Льюис ввел термин "синдром информационной усталости". Под ним он понимал состояние стресса и усталости от переизбытка воспринятой информации. В этом состоянии нарушается самоконтроль человека. Руководители также попадают в группу риска. Вместо того, чтобы принять решение на основе имеющейся информации, они медлят в надежде на появление новых сведений, которые могут кардинально изменить исход дела. В результате лучший момент для реализации задумки может быть потерян. Как и прибыль. Такое явление в науке получило название "информационный паралич".

Группа швейцарских нейробиологов считает, что излишняя информационная нагрузка может привести к аутизму. Они объясняют это тем, что в результате работы с информацией человек может слишком эмоционально на нее реагировать. Это приводит к негативным реакциям в организме. В результате долговременного повторения биохимических реакций человек устает и замыкается в себе. Потребность в общении сильно ослабляется.

Помимо всего этого, не лишним будет упомянуть проблему "информационного шума". Дело в том, что смс, почтовая рассылка рекламного характера, радио- и теле атаки, а также агрессивный Интернет подчас чрезмерно навязчивым образом пытаются воздействовать на людей. Люди сопротивляются, но их силы уходят. Со временем сопротивление сходит на нет, а вместе с ним ухудшается качество мыслительной деятельности.

Таким образом, от развития технологий страдает их создатель. Что же стоит предпринять?

Если отбросить вариант с приемом "лекарств", то каждому думающему человеку стоит разработать для себя вариант "информационной диеты". Под ней можно подразумевать как ограничение в потреблении информации определенного вида, так и изменение подхода к "приему пищи". Также об этой проблеме стоит задуматься Бизнесу и Государству.

Фото: susanin.news

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