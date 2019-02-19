Гороскоп удачи на неделю с 18 по 24 февраля для всех знаков Зодиака

Принесет ли наступившая неделя вам удачу, можно узнать из еженедельного гороскопа, который для вас подготовили ведущие астрологи.

Овен. Удача покинет вас на этой неделе, поэтому, принятия всех важных решений отложите под любым предлогом на более поздний срок. Это позволит взять паузу, чтобы еще раз проанализировать ситуацию. На этой неделе удачные дни отсутствуют.

Телец. Все дела следует успеть сделать в среду и четверг. Это два удачных дня недели, которые сулят только хорошее. В остальные дни возможны варианты 50 на 50.

Близнецы. Во вторник вам поступит ряд интересных предложений, которые нужно тщательно рассмотреть и изучить. При принятии окончательного решения, следует учесть тот фактор, что вам необходимо совершенствоваться и расти.

Рак. Несмотря на то, что недоброжелатели строят вам козни, вы можете рассчитывать на благосклонность Фортуны, которая постарается оградить вас от неприятностей. Наиболее благоприятный удачный день - суббота.

Лев. Удача упорхнула из ваших рук из-за наделанных ошибок. Привлечь ее помогут специальные заговоры, так что посвятите свободное время их изучению.

Дева. Всю предстоящую неделю вам будет сопутствовать везение и удача. Вы найдете инвестора под собственный проект, получите финансовое вознаграждение, обойдете конкурентов. Вторник, пятница и суббота ваши самые удачные дни.

Весы. Чтобы привлечь Фортуну на свою сторону, следует завершить все ранее начатые дела. Только в этом случае вы можете рассчитывать на успех. Удачный день - четверг.

Скорпион. Похоже, что вы в чем-то прогневили Бога, что он отвернулся от вас. А в это время на вашу голову обрушились проблемы, которые требуют немедленного решения. На удачу рассчитывать не стоит, только на собственные силы.

Стрелец. Представители этого знака Зодиака могут рассчитывать на покровительство небесных сил в любых начинаниях. Поэтому, засучив рукава. Смело принимайтесь за работу. Вознаграждение гарантировано уже к концу недели.

Козерог. Отвернувшаяся удача не соизволит повернуться к вам лицом и на этой неделе. Не стоит рассчитывать на нее, чудес не произойдет. Полагайтесь только на собственные силы.

Водолей. Вы заметили, что в вашей жизни что-то идет не так? Причины нужно искать не в окружающих, а в себе. Удача посетит вас только в пятницу, да и то ненадолго. Старайтесь спланировать все дела на этот день.

Рыбы. Наступившая неделя станет для вас звездным часом. Вам будет удаваться все, что пожелаете. Смело фантазируйте и загадывайте любые желания. Расположения планет говорят о том, что все загаданное непременно сбудется.

Фото: m.fotostrana.ru