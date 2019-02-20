Семь "О", которые съедают нашу энергию

Мегаполис, работа, пробки, бытовуха, зима, серость, отсутствие солнца, постоянные стрессы… Этот список можно продолжать бесконечно.

Мы всё чаще просыпаемся по утрам с ощущением усталости. Даже не смотря на то, что мы легли спать пораньше, а утром проснулись без будильника, наше эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. Такое состояние называется эффектом выгорания. И как бы мы не старались улучшить своё самочувствие (здоровое питание, занятия спортом, хороший сон), внутренняя энергия продолжает выгорать. Зачастую виновниками такого состояния становятся наши эмоции, переживания, наше отношение к окружающим нас людям. Мы тратим слишком много энергии и нервов на людей, которые этого не достойны.

Чтобы по утрам просыпаться заряженным энергией, наслаждаться жизнью в течение всего дня, а вечером не хотелось как можно скорее лечь спать — уберите из своей жизни 7 "О"!

1. Обиды.

Не тратьте своё время на обиды. Если человек вас действительно сильно обидел (предал), то этот человек не достоин вас, вашего времени и внимания. Вычеркните его из своей жизни. Остальные обиды только съедают вашу энергию. Пока вы дуетесь на человека, тратите свои нервы, переживаете, избегаете контакта с ним, ждёте, что он приползёт на коленях — время проходит мимо вас, и вместо того, чтобы радоваться и наслаждаться жизнью вместе, вы копите в себе обиды и негатив, которые только съедают вас изнутри. Знаете, что всё равно простите — тогда обиде тут не место.

2. Оценки.

Никогда ни кого не оцениваете. Не пытайтесь проецировать свои взгляды на других людей. Вы не можете побывать на месте другого человека, а значит не нужно оценивать его самого и его поступки.

3. Ожидание.

Мы часто ждем от людей то, чего они априори не могут нам дать. Никогда ничего не ждите от людей, люди не обязаны быть такими, какими вы их себе нарисовали.

4. Оправдания.

Не нужно ни перед кем оправдываться. Это ваша жизнь, ваши поступки и решения. И если кому-то что-то не нравиться — это их проблема, а не ваша.

5. Осуждения.

Нет верного ответа на вопрос: "Как правильно жить?". А значит не нужно осуждать других, даже если ваши взгляды на жизнь расходятся. Для кого-то правильно одно, а для кого-то совсем другое. Каждый из нас живет так, как считает правильным для себя.

6. Ограничения.

Мы сами создаём себе рамки, за которые боимся выходить. Так называемая зона комфорта, дальше которой многие и шагу не делают. Освободите себя от этих рамок. Выходите за грани, развивайтесь, путешествуйте, делайте каждый день что-то новое, что-то за пределами вашей зоны комфорта.

7. Очарование.

Как часто мы очаровываемся людьми, буквально влюбляемся в них, доверяем им, мы к ним со всей душой, а они… Не нужно открывать перед всеми свою душу, если не хотите в очередной раз разочароваться. Если человек не оправдал ваши ожидания, в этом нет его вины. Ведь это были ваши ожидания.

Фото: remediosparaelalma.com

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