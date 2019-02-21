Бодипозитив - что это?

По многим причинам вполне понятно почему большая часть общества негативно относится к бодипозитиву. Девушки выкладывают в социальных сетях откровенные фотографии без особого стеснения, демонстрируют небритые ноги/подмышки и у них нет мыслей, что такие фотографии - это что-то нездоровое и некрасивое. Люди, которые выступают ЗА бодипозитив считают странным, когда навязывают определенные стандарты, установленные ни один год назад. Но давайте немного поговорим о бодипозитиве.

Начнем с того, что пропагандировать такое невозможно. Вряд ли у кого-то появится желание или яркая мечта набрать 100кг жира. Дело в том, что размерная сетка в магазинах одежды жестко ограничена, поэтому полные люди вынуждены приобретать одежду в специальных магазинах. Также в юном возрасте дети с избыточным весом подвергаются травле со стороны, сверстников которая редко заканчивается быстро. Человек, у которого фигура не подходит стандартам красоты постоянно вынужден выслушивать комментарии по поводу своей фигуры и редко они бывают не столь обидными. Общество не воспринимает тот факт, что такие люди могут одеваться ярко и красиво, и вообще им не нужно выделяться из толпы. Вряд ли люди мечтают о такой жизни.

Также бодипозитив ни в коем случае не против занятий спортом, похудения и ухода за собой. Если девушка была полной, а после похудела - это не говорит о том, что она предала идеалы данного движения. На самом-то деле такое мышление только искажает истинное понятие бодипозитива. Основное цель этого движения донести до человека, что он сам в праве решать, как поступать со своим телом, в каком весе находиться и в какой части тела удалять волосы, а в какой - нет. Внешний вид человека не должен влиять на отношение к нему - это касается как профессиональной сферы, так и личных отношений. Такое движение абсолютно не мешает ЗОЖ если сбрасывание веса происходит при помощи адекватных способов.

Существует довольно глупый стереотип, что человек, имеющий лишний вес не имеет право быть заметным. Людей с лишними килограммами зачастую осуждают за то, что они посмели быть популярными, например, написали мировой бестселлер или стали знаменитыми ведущими. Несмотря на то, что сейчас модели плюссайз давно завоевали подиум, на них все-равно смотрят с отвращением и недопониманием. Даже многие фильмы внушают людям что полные девушки - это скорее добродушные тетеньки, а молодая девушка в любом случае должна подходить под стандарты красоты, несмотря на то, что нам всегда говорят, что в человеке главное - это душа.

Фото: m.sabah.com.tr

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