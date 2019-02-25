Гороскоп удачи на неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года для всех знаков Зодиака

Вся наша жизнь складывается из удачных и неудачных дней. Как распознать, когда какие наступят в вашей жизни? Помогут вам это сделать астрологи, составившие для каждого знака Зодиака гороскоп удачи на неделю. Он поможет вам добиться успеха.

Овен. Вы сможете добиться успеха на этой неделе, благодаря прекрасным организаторским способностям. Придется много приложить для этого усилий, но Фортуна будет особенно благосклонна к вам в четверг и пятницу.

Телец. Если подойдете к решению задачи основательно, то сможете уже в конце нынешней недели получить первую прибыль. Самый удачный день — суббота, когда, даже, несбыточные мечты воплотятся в реальность.

Близнецы. Вы сможете убедить всех окружающих в вашем варианте благодаря ораторскому мастерству. Повезет вам, если ваша работа связана со строительством, недвижимостью, туристическим бизнесом. Самый благоприятный день — среда.

Рак. Способность убеждать своих оппонентов в очевидных вещах не раз спасало вас от провала. Вот и на этой неделе придется прибегнуть к своему красноречию, чтобы направить ситуацию в нужное русло. Старания будут полностью оправданы в субботу.

Лев. Представителям этого знака достичь успеха в любых сферах помогут их врожденные лидерские качества. Они поведут остальных за собой, вселив в компаньонов уверенность. Правильно расставив приоритеты во вторник и четверг, можно рассчитывать на удачу.

Дева. Высокий интеллект, которым вы обладаете, поможет вам правильно проанализировать стратегию развития, а практичный ум и аналитические способности позволят верно выбрать путь. Везение будет сопутствовать вам в пятницу и субботу.

Весы. Лишь благодаря собственной дипломатичности, вы сможете рассчитывать на успех в любых начинаниях. Вы считаетесь опытным переговорщиком, умеющим не только настаивать на своем, но и идти на существенные уступки. Партнеры ценят вас за это. Но без удачи тоже не обойтись. Вы встретите ее на своем пути в среду и пятницу.

Скорпион. На этой неделе следует полагаться на собственную интуицию и слушать свой внутренний голос, который даст все необходимые подсказки. Удача тоже не отвернется от вас, поспособствовав получению прибыли в понедельник, среду и субботу.

Стрелец. В эту семидневку вам пригодится дар убеждения. Убеждать придется многих: партнеров по бизнесу, коллег по работе, членов своей семьи, близких родственников. Подходящими днями для убеждений будут вторник, четверг, суббота.

Козерог. Социальная и общественная жизнь принесут вам признание и славу на этой неделе. Общественный проект, который вы придумали давно, станет заметным именно на этой неделе. Самым удачным днем для его старта станет суббота. Так что у вас еще есть время тщательно все подготовить. Ради признания стоит хорошо постараться.

Водолей. Чтобы удача навестила вас в эти семь дней, нужны уверенность в своих силах, терпение и дисциплина. Только эти качества помогут записать ее в свои союзники. Благоприятными и удачными на этой неделе станут четверг и пятница.

Рыбы. Рожденным под знаком Рыб, повезет в четверг, пятницу, воскресенье. Эти дни будут наполнены радостными событиями, а в пятницу стоит ожидать еще и получение финансовой прибыли. Неделя будет удачной во всех смыслах.

Фото: obozrevatel.com