Гороскоп удачи на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака

Удача, как много она значит в жизни человека. Если Фортуна поворачивается к вам лицом, то все планы осуществляются, а вот если она ускользает из ваших рук, то рассчитывать на хорошее не приходится. Что ждет каждый знак Зодиака, расскажет наш еженедельный гороскоп удачи.

Овен. Представителям данного знака наступившая неделя сулит успех на всех направлениях. Ваша деловая активность и умение вести грамотно переговорный процесс дадут потрясающие результаты. Можете рассчитывать на хорошую прибыль 6 марта.

Телец. Если плодотворно поработаете, то вас ожидает денежное вознаграждение. Деловая суета продолжится и в выходные дни, только она принесет вам радость, ведь предстоит решить вопрос, куда и на что можно потратить заработанное за неделю.

Близнецы. Хотите, чтобы Фортуна сопутствовала вам? Тогда следует выполнять большой объем работы, чтобы в конце семидневки получить приличное вознаграждение. Благоприятными днями на этой неделе будут вторник и суббота.

Рак. Удача ждет тех Раков, которые отдадут предпочтение уступкам в бизнесе. Несмотря на возможность заработать меньше на уступках, вы сможете получить существенную прибыль за счет увеличения объема продаж. Лакомыми днями будут 5 и 9 марта.

Лев. Представители этого знака упор должны сделать на принесение пользы обществу. Социальные проекты и благотворительность - это именно те сферы, в которых Львы могут себя проявить с лучшей стороны 8 и 9 числа этого месяца.

Дева. Многие вопросы поможет решить положительно удачное расположение планет. Звезды предрекают вам успех 5, 6, 7 и 10 марта. В эти дни все задуманное воплотится в реальность. Уделите внимание мелочам, в которых может быть суть. Эта неделя принесет еще и хорошие новости в плане запуска нового проекта, который вы тщательно разрабатывали и долго вынашивали в голове.

Весы. Благоприятное расположение звезд на небосклоне говорит о том, что представители данного знака могут рассчитывать на благосклонность ее величества - Фортуны. Правда, повезет им только в построении карьеры и бизнесе. Исключением станут остальные сферы, особенно любовная, где Весы потерпят сокрушительное поражение.

Скорпион. Для рожденных под созвездием Скорпиона наступило поистине золотое время! Фортуна будет очень благосклонно относиться к любым начинаниям представителей этого знака 5, 6 и 9 марта. На эти дни планируйте все самое важное.

Стрелец. Расположение небесных светил позволяет вам надеяться на то, что удастся воплотить в жизнь давно задуманное. Касается это, прежде всего, личной жизни, где Стрельцы ощутят внимание противоположного пола 8 и 9 марта.

Козерог. Профессиональная деятельность, связанная со строительством, торговлей, работой с людьми принесет неплохой доход вам на этой неделе. Ваш успех будет предопределен не сколько упорным трудом, а удачным стечением обстоятельств 7 и 10 марта. Но, все равно вас признают лидером. Изменится и вас статус в обществе. Вам остается только грамотно пользоваться плодами всего этого и тешить свое самолюбие.

Рыбы. Неделя получится очень нервной. Будет много бестолковой суеты, лишь в среду можно рассчитывать на хорошее. В остальные дни удача обойдет вас стороной, так что лучше больше времени уделите близким людям, с которыми вы редко общаетесь.

Фото: obozrevatel.com