Что делает нас счастливыми?

Только 10 процентов нашего уровня счастья определяются внешними факторами, такими как работа, доход и материальные ценности. Все остальные 90 процентов объясняют внутренние факторы. Особенно оценка человеком того, насколько он контролирует собственную жизнь и свое будущее.

Вот почему некоторые исследователи счастья предпочитают использовать такие термины, как «создание или конструирование счастья», а не «погоня за счастьем». «Погоня» подразумевает, что счастье - это то, за чем мы должны охотиться, тогда как «создание или конструирование» относится скорее к внутренним аспектам счастья в жизни.

Поскольку исследования показывают, что 90 процентов нашего уровня счастья определяются внутренними факторами, имеет смысл сосредоточиться на том, как мы можем создавать и улучшать наше чувство благополучия и становиться счастливыми.

Личное восприятие

Один из главных факторов, влияющих на счастье, это личное восприятие ситуации. Например, то, с какой точки зрения рассматриваете свою работу, имеет огромное значение для вашей удовлетворенности работой и общего уровня благосостояния и счастья.

Для вас работа может быть просто работой, карьерой или призванием. Люди, которые рассматривают свою работу как призвание, гораздо счастливее людей, которые считают, что работа им нужна лишь для заработка.

Обратите внимание, дело не в самой работе. Исследования показывают, что есть люди, которые воспринимают свою работу как призвание во всех областях, и что вид работы в принципе не имеет значения. Отношение к работе так же важно, как и сама работа.

Благодарность

Согласно исследованию, для нашего благополучия и счастья важна способность чувствовать благодарность за хорошее в вашей жизни. У благодарных людей больше энергии, они менее склонны к депрессии и с большей вероятностью будут счастливы. Эти положительные эффекты не являются результатом внешних факторов, таких как более высокий доход или лучшая работа. Мы говорим о способности выразить благодарность в любой ситуации.

В исследовании люди, которые провели беседы с психологами на тему благодарности, стали счастливее и оптимистичнее всего за несколько недель. При этом внешние обстоятельства в их жизни не изменились. Они просто научились больше ценить свою текущую ситуацию, и это дало им энергию и оптимизм, чтобы изменить сферы своей жизни, которые нуждались в улучшении.

Мы не можем изменить реальность с помощью силы воли, но мы можем изменить то, как мы воспринимаем окружающий мир. Благодарность заключается не в том, чтобы лгать себе или отрицать негативное, а в том, чтобы сосредоточиться на хороших сторонах, и затем использовать полученную энергию для изменений.

Фото: pixabay.com

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