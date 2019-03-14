То, как человек воспринимает информацию, зависит от разных факторов. Одну и ту же информацию из одного и того же источника два разных человека воспринимают по-разному, это вполне объяснимо.

Есть такой интересный эффект под названием эффект Барнума, его ещё называют эффектом Форера. Речь идёт о феномене психологии, который рассказывает об особенностях того, как человек воспринимает информациию и оценивает ее достоверность.

Эффект Барнума складывается из того, что человеку иногда кажется очень точным описание его характера, его личности, которые вообще никак не опирались на этого человека, они общие, вероятные, вполне могут оказаться неправильными. Почему человек воспринимает информацию как достоверную? Это то же самое, что гороскоп, то же самое, что любой ваш поход к гадалке, человек слышит что-то положительное, в первую очередь.

Вторым моментом является то, что нужно убедить человека в том, что этот гороскоп, эта характеристика личности составлены лично для него. И здесь авторитет работает очень неправильно, речь не идет о том, что авторитетным будет то издание, которое является научным, которое проводит научные исследования, авторитет в данном случае работает по принципу индивидуальной оценки. Если 100 человек сказали другому, что эта гадалка говорит правду, то он заведомо считает правдой всё, что она скажет. В данном случае у человека затмевается критическое мышление, а всё потому, что мы доверяем заранее, нас уже предупредили, что гороскоп составлен именно для нас, предупредили, что гадалка самая лучшая в этом городе и так далее.

Почему феномен так называется? Дело в том, что Финеас Барнум был известным антрепренером, а ещё шоуменом в девятнадцатом веке. Можно сказать, что современный шоу-бизнес начался именно с этого человека. Что касается термина, его ввели уже после жизни Барнума. Второе название происходит от фамилии американского психолога Бертрама Форера. Этот человек провел научный эксперимент, который доказал существование такого эффекта. Было это в 1948 году. Участвовали в эксперименте студенты, которых психолог попросил пройти тест, когда они завершили прохождение теста, он раздал им характеристики личности, все согласились с предложенным вариантом, хотя преподаватель никакие тесты не проверял, все характеристики были одинаковыми. Таких экспериментов позже было много, все они доказывали верность эффекта Барнума.

Фото: golos.io

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