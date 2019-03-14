Проявление чувств - естественный процесс, ругать малыша за истерику - ограничивать свободу этих чувств.

Если же возраст ребенка уже осознанный, и он манипулирует родителями, то винить нужно именно последнеих. Без должного и хорошего воспитания ребенок не сможет понять, как правильно поступать, и почему нельзя истерить по поводу и без него. Многие выбирают старый и проверенный метод - игнорировать крики, малыш выплеснет эмоции и замолчит. Да, так и случится, а позже в маленькой голове возникнет мысль - родителям не нужно моё присутствие, с возрастом приходит и осознание - можно извлечь из процесса истерики выгоду. Как же справиться с любимым ребенком и не охладить отношения?

Родителям стоит задуматься над их видением истерики. В привычном понимании этого слова, человеку представляется громко плачущий ребенок, он падает на пол, бьется ногами, не слышит слов мамы и старается кричать еще громче. Бывают случаи, когда родители уверены, что истерикой можно назвать слезы из-за содранной коленки или повышение голоса. С помощью истерики ребенок хочет дать понять взрослым - есть сильное желание, нужно поскорее его исполнить или его беспокоит, что родители уделяют мало внимания, не могут купить нужную игрушку.

Истерика может случиться в совершенно разном возрасте. Если брать в расчет детей, до трех или четырех лет - процесс естественный и нормальный. В данном возрасте малыши постепенно начинают понимать природу появления различных чувств, их особенность, они не могут сказать о желаниях и требуют простого родительского внимания.

Когда ребенок подрастает, он понимает, что можно использовать проявление чувств, слезы и крики в качестве манипуляции, родители будут продолжать реагировать - для них малыш так и остается годовалым ребенком, пытающемся выпросить новую игрушку или сказать о недолжном внимании. В детстве человек не может выразить всего словами, он использует для этого крики или плач. С возрастом он начинает развиваться и понимать, что для объяснения не обязательно плакать и раздражать родителей: можно спокойно поговорить и объяснить причину недовольства. Но некоторые вырастают и продолжают истерить, забыв о более рациональном и правильном способе общения с взрослыми.

Универсального средства борьбы с истерикой не существует. Ребенок требует внимания, ему может быть больно или плохо - лучше сразу убрать из головы вариант о полном игнорировании его проявлений чувств. Если не получается справляться с малышом, стоит подумать над причиной появления подобных ситуаций. Возможно, он чувствует одиночество или незащищенность, не может поделиться переживаниями и новыми открытиями, ведь знает, что маме с папой гораздо интереснее проводить время на работе, а не за новой игрой.

Истерики в общественных местах не должны становиться стрессом и для окружающих, и для родителей. У последних часто появляется чувство стыда - они бояться помешать другим, но на деле стыдятся собственных промахов в воспитании. Люди, сидящие в автобусе или кинозале, должны понимать, что плачет не взрослый, а малыш - у него нет возможности правильно объяснять появляющиеся эмоции.

Фото:omiliya.org

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Дайте ребенку поплакать!l